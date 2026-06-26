Locri, unico Comune nel reggino a ottenere le ‘Spighe Verdi 2026’

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale di Locri per il conseguimento della bandiera Spighe Verdi 2026, importante riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni che si distinguono per le politiche di sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e promozione delle eccellenze agricole.

Locri entra per la prima volta nell’elenco nazionale dei Comuni virtuosi, unico in provincia di Reggio Calabria, contribuendo a rafforzare il ruolo della Calabria tra le regioni leader in Italia per numero di riconoscimenti ottenuti. Alla cerimonia di premiazione in presenza del presidente FEE dott. Mazza, svoltasi a Roma presso il CNR, hanno preso parte il Vicesindaco Alfredo Cappuccio e l’Assessore all’Agricoltura del comune di Locri Giuseppe Arone, che hanno rappresentato l’Amministrazione Comunale in un momento particolarmente significativo per la città. Dopo le Bandiere Azzurra, Verde e Bandiere Blu, questo riconoscimento arricchisce il palmarès dei traguardi raggiunti grazie ad un lavoro di concertazione tra Istituzioni, associazioni e cittadini, seguito e coordinato dal responsabile di progetto arch. Nicola Tucci.

“L’ingresso di Locri tra i Comuni insigniti delle Spighe Verdi rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità, secondo il Sindaco della città. È il riconoscimento di un percorso amministrativo orientato alla sostenibilità, alla tutela del territorio e alla valorizzazione delle risorse ambientali e agricole. Questo risultato incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nelle politiche di sviluppo sostenibile e di promozione delle eccellenze locali”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Vicesindaco Cappuccio, che mette in risalto lo sforzo collettivo dietro al premio:

“Questo importante traguardo premia il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, dagli uffici e da tutti gli attori del territorio che, ciascuno per la propria parte, contribuiscono quotidianamente alla crescita della città. Le Spighe Verdi rappresentano un valore aggiunto per l’immagine di Locri e un’opportunità per rafforzare la nostra attrattività turistica e territoriale”.

Strategie per il comparto agricolo e le scuole

L’Assessore all’Agricoltura sottolinea il valore strategico del riconoscimento per il comparto agricolo locale:

“La Spiga Verde certifica la qualità del lavoro svolto nella valorizzazione delle produzioni agricole, nella promozione delle buone pratiche ambientali e nella salvaguardia del paesaggio rurale.

Si tratta di un risultato che l’amministrazione intende condividere con gli agricoltori, con le imprese del settore e con tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a custodire e valorizzare il patrimonio agricolo del territorio. L’impegno futuro sarà quello di lavorare sempre di più, in particolare puntando sulle nuove generazioni nelle scuole, per fare comprendere quanto sia importante valorizzare l’agricoltura“.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo, confermando l’impegno a proseguire lungo il percorso della sostenibilità ambientale, della qualità della vita e della valorizzazione delle eccellenze locali.