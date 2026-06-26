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Anche Bagnara avrà la sua Casa della Comunità. Il sindaco: ‘Traguardo storico per la tutela della salute’

"Restituiamo al territorio una sanità che cercherà di accorciare le distanze, mettendo la persona al centro della cura" le parole di Pistolesi

26 Giugno 2026 - 09:50 | Comunicato stampa

Municipio Palazzo Comune Bagnara Calabra Reggio Calabria

“Cari concittadini, siamo felici di condividere un traguardo storico per la tutela della salute e del benessere nel nostro territorio”.

Ad affermarlo, in una nota stampa, è il sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi.

L’iter cominciato con la deliberazione della Giunta municipale nr. 102 del 22 luglio 2022, per la concessione dell’intero immobile all’ASP per l’utilizzo a scopi sanitari, seguito dalla firma della convenzione da parte del Sindaco Adone Pistolesi affiancato dall’assessore, Dott.ssa Angela Randazzo, il 4 agosto del 2022, alla presenza della Commissaria ad Acta, Dott.ssa Di Furia per l’istituzione della Casa della Comunità di Bagnara Calabra si è concluso con esito pienamente positivo: la struttura (così come da delibera e atti ufficiali) sarà ufficialmente completata il 30 giugno 2026.

“Questo risultato rappresenta una svolta fondamentale per la nostra comunità. Obiettivo e augurio un modello di sanità pubblica moderno e diffuso per trovare in loco un punto di riferimento sicuro, efficiente e accessibile”.

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Una risposta integrata per i bisogni di salute

La Casa della Comunità nasce per offrire una risposta integrata ai bisogni di salute, concentrando in un unico luogo diverse competenze e servizi.

“L’attivazione di questo presidio non è solo un traguardo amministrativo, ma una conquista sociale e di tutti per la nostra Bagnara Calabra. Restituiamo al territorio una sanità che cercherà di andare incontro, accorciando le distanze e mettendo la persona al centro della cura.

Desideriamo ringraziare sentitamente le autorità sanitarie, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato con determinazione per tradurre questo progetto in una realtà concreta per il nostro paese. Nei prossimi giorni verranno diffusi i dettagli relativi alle modalità di accesso e all’organizzazione dei singoli servizi”.

L’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra, Il Sindaco Adone Pistolesi

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Bagnara Calabra Sanità
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