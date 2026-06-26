Anche Bagnara avrà la sua Casa della Comunità. Il sindaco: ‘Traguardo storico per la tutela della salute’

“Cari concittadini, siamo felici di condividere un traguardo storico per la tutela della salute e del benessere nel nostro territorio”.

Ad affermarlo, in una nota stampa, è il sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi.

L’iter cominciato con la deliberazione della Giunta municipale nr. 102 del 22 luglio 2022, per la concessione dell’intero immobile all’ASP per l’utilizzo a scopi sanitari, seguito dalla firma della convenzione da parte del Sindaco Adone Pistolesi affiancato dall’assessore, Dott.ssa Angela Randazzo, il 4 agosto del 2022, alla presenza della Commissaria ad Acta, Dott.ssa Di Furia per l’istituzione della Casa della Comunità di Bagnara Calabra si è concluso con esito pienamente positivo: la struttura (così come da delibera e atti ufficiali) sarà ufficialmente completata il 30 giugno 2026.

“Questo risultato rappresenta una svolta fondamentale per la nostra comunità. Obiettivo e augurio un modello di sanità pubblica moderno e diffuso per trovare in loco un punto di riferimento sicuro, efficiente e accessibile”.

Leggi anche

Una risposta integrata per i bisogni di salute

La Casa della Comunità nasce per offrire una risposta integrata ai bisogni di salute, concentrando in un unico luogo diverse competenze e servizi.

“L’attivazione di questo presidio non è solo un traguardo amministrativo, ma una conquista sociale e di tutti per la nostra Bagnara Calabra. Restituiamo al territorio una sanità che cercherà di andare incontro, accorciando le distanze e mettendo la persona al centro della cura.

Desideriamo ringraziare sentitamente le autorità sanitarie, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato con determinazione per tradurre questo progetto in una realtà concreta per il nostro paese. Nei prossimi giorni verranno diffusi i dettagli relativi alle modalità di accesso e all’organizzazione dei singoli servizi”.

L’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra, Il Sindaco Adone Pistolesi