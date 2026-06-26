ProCiv Calabria, Greco: ‘Salvaguardare e prorogare i contratti dei lavoratori in scadenza il 30 giugno’

È quanto dichiara la consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, Filomena Greco, in relazione all’interrogazione a risposta scritta depositata al Presidente del Consiglio regionale sul fabbisogno di personale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria.

Il personale, impiegato con la qualifica di Istruttore Amministrativo di Categoria C tramite la società Synergie Italia, con contratto in scadenza il 30 giugno, potrebbe vedere interrompersi il rapporto di lavoro, nonostante il contratto preveda la facoltà di una proroga fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse già assegnate.

“In quasi due anni di attività continuativa queste figure professionali hanno gestito procedure relative a circa 18 milioni di euro di risorse pubbliche, tra contabilità speciali di Comuni e Province attuatori e rendicontazione dei fondi destinati agli interventi per il dissesto idrogeologico, in una regione che resta tra le più esposte d’Italia agli effetti dei cambiamenti climatici. Disperdere competenze acquisite attraverso lunghi percorsi di formazione rallenterebbe la gestione amministrativa delle emergenze e delle procedure di rendicontazione, con un danno organizzativo ed economico per l’Amministrazione”.

L’interrogazione presentata evidenzia inoltre che altre regioni, tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto e Lombardia, hanno scelto nel tempo di dotarsi di strutture amministrative stabili dedicate alla gestione delle emergenze, valorizzando competenze specialistiche in un settore sempre più strategico.

L’esponente politico ha voluto indirizzare una richiesta chiara all’esecutivo per evitare la perdita di queste professionalità:

“Con l’atto ispettivo si chiede alla Giunta regionale e all’Assessore competente se intendano procedere alla proroga del servizio di somministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e delle risorse disponibili, e se, nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e della programmazione del fabbisogno di personale, siano previste iniziative per valorizzare e non disperdere le professionalità già formate”.