Calciomercato: Ferraro saluta e ringrazia Reggio, la Reggina e i tifosi amaranto

"Ho dato tutto me stesso, mettendo anima e cuore in ogni allenamento e in ogni partita"

Nella giornata di ieri si comunicava il passaggio ufficiale dell’attaccante Luca Ferraro dalla Reggina alla Fidelis Andria. Arriva anche attraverso la solita formula dei social, il suo saluto ai tifosi amaranto e alla città: “Si chiude un capitolo che porterò sempre nel cuore. Indossare questa maglia e rappresentare questi colori è stato un onore immenso. Voglio ringraziare tutti i tifosi amaranto per il sostegno, l’affetto e la passione che avete trasmesso ogni giorno. Mi dispiace non essere riusciti a regalarvi la vittoria del campionato, ma posso assicurarvi che ho dato tutto me stesso, mettendo anima e cuore in ogni allenamento e in ogni partita. Grazie Reggina, grazie Reggio. Porterò con me ricordi, emozioni e persone che non dimenticherò mai“.