Reggio, 252 anni della Guardia di Finanza: la cerimonia con le autorità – FOTO

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la Caserma S. Caravelli, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, si è celebrato il 252° Anniversario di fondazione del Corpo.

Nel corso della ricorrenza, alla presenza delle massime Autorità della provincia, dopo la rassegna dello schieramento da parte del Prefetto di Reggio Calabria, accompagnato dal Comandante provinciale, è stata data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro. Successivamente, il Comandante provinciale, Colonnello Agostino Tortora, dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti, ha sottolineato che l’Anniversario della Guardia di finanza è innanzitutto l’occasione in cui si deve fare esercizio di memoria, per ricordare doverosamente i caduti del Corpo che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere. Al riguardo, si è proceduto anche alla resa degli onori, mediante la deposizione di una corona d’alloro.

Il rinnovo del patto di fiducia e i risultati operativi

Lo stesso Comandante provinciale ha rimarcato, inoltre, che l’Anniversario è anche il giorno in cui ogni appartenente alla Guardia di finanza, attraverso la riaffermazione delle proprie responsabilità, rinnova idealmente la ferma volontà di porsi al servizio degli altri, offrendo al Paese e a questo territorio la propria fatica e il proprio incondizionato contributo per affermare i principi di legalità e giustizia, oltre che per rafforzare l’imprescindibile rapporto di reciproca fiducia tra le Istituzioni e i cittadini.

Sono stati richiamati, altresì, a titolo esemplificativo, i risultati di servizio più significativi ottenuti dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria negli ultimi mesi:

oltre 4 tonnellate di cocaina sottoposte a sequestro nel Porto di Gioia Tauro

oltre 200 milioni di euro di patrimonio illecito sottoposti a confisca e sottratti alla locale criminalità organizzata

arsenali di armi rinvenuti nella zona tirrenica della costa reggina

quasi 20 milioni di euro di imposte recuperati a tassazione nei confronti di soggetti che avevano introitato guadagni derivanti da attività criminale

Un presidio a salvaguardia dell’economia legale

Si tratta solo di una parte dei numerosi e proficui risultati operativi in cui si sono tradotti gli sforzi profusi nell’ultimo anno dal Corpo nella provincia reggina, quale presidio di sicurezza economico-finanziaria per il Paese e per questo territorio, a salvaguardia dell’economia legale e a difesa delle libertà economiche dei cittadini e delle imprese oneste.

Il Colonnello Tortora ha, perciò, rinnovato la propria profonda riconoscenza per la dedizione con cui i finanzieri reggini, ogni giorno, assolvono la propria delicata e impegnativa missione istituzionale:

In merito, sono state anche consegnate alcune ricompense di ordine morale a taluni militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.