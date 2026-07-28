City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, convocato il primo Consiglio della Metro City: 4 punti all’ordine del giorno

Consiglio metropolitano convocato appena 6 giorni dopo la formale proclamazione dei quattordici eletti

28 Luglio 2026 - 15:41 | Comunicato

consiglio metropolitano

Il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, ha convocato per domani, mercoledì 29 luglio, la prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano, appena 6 giorni dopo la formale proclamazione dei quattordici eletti.

I lavori dell’Aula di Palazzo Alvaro avranno inizio alle ore 19:00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, alle ore 20:00 in seconda convocazione.

Durante la seduta, il nuovo Consiglio Metropolitano sarà chiamato a discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: convalida formale dei nuovi Consiglieri Metropolitani proclamati eletti; provvedimenti in materia di Servizio Civile Universale; approvazione della manovra di salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2026-2028; variazione al bilancio di previsione per l’anno in corso, con l’applicazione di quote derivanti dall’avanzo accantonato.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Città Metropolitana di Reggio CalabriaPalazzo AlvaroReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?