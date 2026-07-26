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Lettura collettiva al tramonto, boom di adesioni a Pellaro per ‘Sotto un cielo di parole’

In un solo giorno più di 40 adesioni all’esperienza di lettura collettiva del 4 agosto

26 Luglio 2026 - 09:40 | Comunicato

Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere di Pellaro

In un solo giorno più di 40 adesioni all’esperienza di lettura collettiva del prossimo 4 Agosto, un movimento sociale che risponde al richiamo di un tempo lento e silenzioso.

I gruppi di lettura sono dei movimenti volontari sempre più diffusi. I luoghi consueti di incontro sono le librerie, le biblioteche, i circoli culturali e, più di recente, anche le palestre, gli spazi condivisi dei condomini, gli aeroporti, le stazioni, le caffetterie, i teatri…

A fronte di tempo così veloce che ci obbliga a correre in affanno e a muoverci nei cosiddetti “non luoghi” come li definisce Baumann, emerge l’esigenza di fermarsi e ritrovarsi in quello spazio intimo e privato che solo la lettura concede, per tornare a respirare lentamente con il proprio tempo. Incontrarsi in questo tempo lento, condividerlo in silenzio, può essere motore di un’energia trasformativa eccezionale.

Un’esperienza immersiva nel Parco della Conoscenza e del Benessere

In quest’ottica l’ambiente fa la sua parte come determinante di salute, l’iniziativa Sotto un cielo di parole si svolgerà al tramonto nella meravigliosa cornice del Parco della Conoscenza e del Benessere “S. Filippo di Pantano – Pellaro”: un libro tra le mani, il sole che cala sullo Stretto, nessuna parola pronunciata ad alta voce, nessun rumore, solo i suoni della natura e lo sguardo aperto verso l’orizzonte; nessuna distrazione, solo pagine che girano all’unisono e una comunità che legge insieme, allo stesso orario, lo stesso libro, Le Notti Bianche di Fëdor Dostoevskij. Un esperimento comunitario dove un gesto individuale semplice e gentile come la lettura, diviene un’occasione collettiva, un’esperienza immersiva per scoprire la bellezza di ritrovarsi a leggere lo stesso libro, nello stesso momento, con fiducia uno accanto all’altro.

Dopo il reading introduttivo a cura di Eleonora Lombardo, la lettura verrà lasciata al silenzio, al tempo e alla modalità di lettura di ognuno… sarà sorprendente assistere a quello che accadrà!

Appuntamento a

Martedì 4 Agosto Ore 19.00 Parco della Conoscenza e del Benessere “S. Filippo di Pantano – Pellaro” Quota di partecipazione: € 10,00* (comprende Ingresso al parco + Libro Le Notti Bianche + Kit lettura) Viste le numerose adesioni, per consentire una buona organizzazione dell’evento e del materiale necessario, è gradita la conferma di partecipazione entro e non oltre il 31 Luglio.

Per prenotare il proprio Kit di lettura scrivere:

  • WhatsApp: 348 1815702
  • mail ace.prenotazioni@gmail.com

La rassegna culturale Marginalia tra terra e mare

L’esperienza di lettura collettiva del 4 Agosto si inserisce nel ricco calendario della rassegna culturale Marginalia – Tra Terra e Mare un percorso di incontri che racconta tra cinema, teatro, spettacolo e cultura, il Mediterraneo, le comunità, le tradizioni e il nostro rapporto con il territorio (calendario completo su www.marginalia.place). L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Amaddeo e Jonas Reggio Calabria.

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