Antonini sull’aggressione subìta: ‘Una pietra sopra allo sport a Trapani per moltissimo tempo’

Il giorno dopo l’aggressione subita in centro a Trapani, Valerio Antonini torna sull’accaduto con un post social sulla propria pagina ufficiale, cosi si legge su seried24: “Nottata insonne, molto dolore, ma soprattutto una ferita profonda per quello che è successo. La gravità dell’aggressione subita ieri suscita molti pensieri. Soprattutto su come un uomo adulto, con una famiglia, un lavoro, un ruolo riconosciuto come capo ultras in questa città, possa arrivare ad agire con tanta violenza: gratuita, alla luce del sole, davanti ad altre persone rimaste senza parole come me. Soprattutto per lo sguardo che aveva. Un vero agguato. Si è superata una linea rossa che di solito resta invalicabile. E che mette una pietra sopra allo sport a Trapani per moltissimo tempo“.

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Ma questa aggressione non nasce dal nulla. È figlia di un clima di odio e di persecuzione contro di me alimentato ad arte per un anno intero da chi ha avuto un’unica, chiarissima, volontà: eliminare prima la Shark e poi il Trapani Calcio da questa città e dalle federazioni in cui le squadre erano iscritte. Ed alcuni dei finti comunicati di facciata usciti oggi dimostrano chiaramente il livello di certi personaggi a Trapani. Mi ha fatto vomitare leggerli.

Io sto bene. Dolorante, ma sto bene. E non ho paura. Si riparte da domani mattina. Chiudendo in maniera forse definitiva un triennio che non tornerà mai più”.