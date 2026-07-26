Gerace, il ‘Borgo incantato’ celebra le arti di strada da tutto il mondo
Il festival internazionale di arte di strada Gerace si svolge ogni anno nel centro storico, trasformando il borgo medievale in un grande teatro a cielo aperto con spettacoli gratuiti di acrobati, musicisti e artisti da tutto il mondo.
26 Luglio 2026 - 09:53 | di Redazione
Musica, teatro urbano, circo contemporaneo e artisti internazionali per la 26ª edizione del Borgo Incantato. Gli spettacoli animeranno ogni sera piazze, vicoli e cortili del centro storico
Gerace torna a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto. Fino a martedì 28 luglio, il centro storico ospita la 26ª edizione del Borgo Incantato, il Festival Internazionale di Arte di Strada, Teatro Urbano e Circo Contemporaneo.
Dalle 20.30 a mezzanotte, artisti italiani e internazionali si alterneranno nelle piazze, nei vicoli e nei cortili del borgo medievale. Il programma comprende musica itinerante, acrobazie, spettacoli con il fuoco, teatro di figura, danza, giocoleria e performance dedicate anche ai più piccoli.
L’evento, nato alla fine degli anni Novanta, utilizza l’arte di strada per valorizzare il patrimonio storico e architettonico di Gerace. Chiese, palazzi, cortili e antiche strade diventano parte integrante degli spettacoli, senza grandi strutture capaci di coprire o modificare il volto del borgo.
Gli artisti del Borgo Incantato 2026
Ad aprire le serate e accompagnare il pubblico lungo il percorso sarà la Bada Bim Bum Band, formazione italiana di teatro musicale itinerante. La compagnia proporrà tre diversi spettacoli: “Wanna Gonna”, “Banda Molleggiata” e “The Bada Boomer Band”.
Tra gli artisti presenti anche Galirò, uomo-orchestra protagonista dello spettacolo “Poom-cha”, costruito attraverso musica, magia, gag e coreografie.
Colori e tradizioni dell’India arriveranno invece con i Bhangra Boys & Girls, mentre la compagnia cinese Cho Kairin porterà in scena i suoi “Super Acrobati”, impegnati in verticali, equilibri e numeri di giocoleria.
Dal Giappone arriveranno Heromacro, con “Ninja and Geisha Show”, spettacolo che unisce acrobatica, arti marziali e comicità. Il fuoco sarà protagonista con la compagnia Lumino e la performance “Spinfinity”, realizzata da artisti finlandesi e sudafricani.
Spazio anche alle bolle giganti e di fuoco di Thomas Goodman, allo spettacolo musicale e acrobatico “Sonata per Tubi” della Compagnia Nando e Maila e alle marionette di Rašid Nikolić, ispirate alla storia e ai componenti della sua famiglia.
Il programma musicale comprende inoltre i Daiana Lou, formazione nata dall’esperienza degli spettacoli di strada a Berlino, con un repertorio che mescola rock alternativo, elettronica e melodia italiana.
Tra le attrazioni più scenografiche figura “La Parata di Cenerentola” di Prestige Eventi: una carrozza dorata attraverserà il borgo tra luci, musica ed effetti speciali, coinvolgendo direttamente il pubblico.
Nasce il Premio internazionale Città di Gerace
Una delle novità dell’edizione 2026 è il Premio internazionale Città di Gerace per l’Arte di Strada, il Teatro Urbano e il Circo Contemporaneo.
Sono 94 le proposte arrivate da 65 compagnie. Gli spettacoli saranno valutati in quattro differenti categorie, legate alle principali aree del Festival: Piazza del Tocco, Piazza delle Tre Chiese, Porta del Sole e Piazza Tribuna.
Accanto al giudizio della commissione sarà assegnato anche il Premio del pubblico, attraverso il voto degli spettatori. La proclamazione dei vincitori è prevista nella serata conclusiva di martedì 28 luglio.
La stessa sera, alle 21.30, il Cortile della Concattedrale ospiterà “Contra Gigantes” di Horacio Czertok, fondatore del Teatro Nucleo e presidente della giuria. Lo spettacolo, ispirato al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, sarà rappresentato in uno spazio aperto per la prima volta al pubblico del Borgo Incantato.
Spettacoli, tradizioni e sapori del territorio
Il Festival non sarà soltanto arte e intrattenimento. Le strade saranno illuminate da fiaccole e luci suggestive, mentre le attività di ristorazione, pasticceria, gelateria e artigianato accompagneranno il percorso degli spettatori.
Nelle antiche cantine e all’interno dei palazzi storici saranno proposte degustazioni e percorsi dedicati alla cucina locale e ai prodotti del territorio. Un modo per unire spettacolo, identità e tradizione, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere Gerace anche attraverso i suoi sapori.
Confcommercio sarà ancora una volta al fianco dell’Amministrazione comunale, degli artisti, delle associazioni e degli operatori locali per sostenere una manifestazione diventata uno degli appuntamenti più conosciuti dell’estate calabrese.
Fino al 28 luglio, dunque, vicoli e piazze torneranno a riempirsi di musica, colori, fuoco e acrobazie. Gerace diventerà ancora una volta un palcoscenico diffuso, nel quale il pubblico potrà muoversi liberamente da uno spettacolo all’altro.
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