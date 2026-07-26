Gerace, il ‘Borgo incantato’ celebra le arti di strada da tutto il mondo

Musica, teatro urbano, circo contemporaneo e artisti internazionali per la 26ª edizione del Borgo Incantato. Gli spettacoli animeranno ogni sera piazze, vicoli e cortili del centro storico

Gerace torna a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto. Fino a martedì 28 luglio, il centro storico ospita la 26ª edizione del Borgo Incantato, il Festival Internazionale di Arte di Strada, Teatro Urbano e Circo Contemporaneo.

Dalle 20.30 a mezzanotte, artisti italiani e internazionali si alterneranno nelle piazze, nei vicoli e nei cortili del borgo medievale. Il programma comprende musica itinerante, acrobazie, spettacoli con il fuoco, teatro di figura, danza, giocoleria e performance dedicate anche ai più piccoli.

L’evento, nato alla fine degli anni Novanta, utilizza l’arte di strada per valorizzare il patrimonio storico e architettonico di Gerace. Chiese, palazzi, cortili e antiche strade diventano parte integrante degli spettacoli, senza grandi strutture capaci di coprire o modificare il volto del borgo.

Gli artisti del Borgo Incantato 2026

Ad aprire le serate e accompagnare il pubblico lungo il percorso sarà la Bada Bim Bum Band, formazione italiana di teatro musicale itinerante. La compagnia proporrà tre diversi spettacoli: “Wanna Gonna”, “Banda Molleggiata” e “The Bada Boomer Band”.

Tra gli artisti presenti anche Galirò, uomo-orchestra protagonista dello spettacolo “Poom-cha”, costruito attraverso musica, magia, gag e coreografie.

Colori e tradizioni dell’India arriveranno invece con i Bhangra Boys & Girls, mentre la compagnia cinese Cho Kairin porterà in scena i suoi “Super Acrobati”, impegnati in verticali, equilibri e numeri di giocoleria.

Dal Giappone arriveranno Heromacro, con “Ninja and Geisha Show”, spettacolo che unisce acrobatica, arti marziali e comicità. Il fuoco sarà protagonista con la compagnia Lumino e la performance “Spinfinity”, realizzata da artisti finlandesi e sudafricani.

Spazio anche alle bolle giganti e di fuoco di Thomas Goodman, allo spettacolo musicale e acrobatico “Sonata per Tubi” della Compagnia Nando e Maila e alle marionette di Rašid Nikolić, ispirate alla storia e ai componenti della sua famiglia.

Il programma musicale comprende inoltre i Daiana Lou, formazione nata dall’esperienza degli spettacoli di strada a Berlino, con un repertorio che mescola rock alternativo, elettronica e melodia italiana.

Tra le attrazioni più scenografiche figura “La Parata di Cenerentola” di Prestige Eventi: una carrozza dorata attraverserà il borgo tra luci, musica ed effetti speciali, coinvolgendo direttamente il pubblico.

Nasce il Premio internazionale Città di Gerace

Una delle novità dell’edizione 2026 è il Premio internazionale Città di Gerace per l’Arte di Strada, il Teatro Urbano e il Circo Contemporaneo.

Sono 94 le proposte arrivate da 65 compagnie. Gli spettacoli saranno valutati in quattro differenti categorie, legate alle principali aree del Festival: Piazza del Tocco, Piazza delle Tre Chiese, Porta del Sole e Piazza Tribuna.

Accanto al giudizio della commissione sarà assegnato anche il Premio del pubblico, attraverso il voto degli spettatori. La proclamazione dei vincitori è prevista nella serata conclusiva di martedì 28 luglio.

La stessa sera, alle 21.30, il Cortile della Concattedrale ospiterà “Contra Gigantes” di Horacio Czertok, fondatore del Teatro Nucleo e presidente della giuria. Lo spettacolo, ispirato al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, sarà rappresentato in uno spazio aperto per la prima volta al pubblico del Borgo Incantato.

Spettacoli, tradizioni e sapori del territorio

Il Festival non sarà soltanto arte e intrattenimento. Le strade saranno illuminate da fiaccole e luci suggestive, mentre le attività di ristorazione, pasticceria, gelateria e artigianato accompagneranno il percorso degli spettatori.

Nelle antiche cantine e all’interno dei palazzi storici saranno proposte degustazioni e percorsi dedicati alla cucina locale e ai prodotti del territorio. Un modo per unire spettacolo, identità e tradizione, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere Gerace anche attraverso i suoi sapori.

Confcommercio sarà ancora una volta al fianco dell’Amministrazione comunale, degli artisti, delle associazioni e degli operatori locali per sostenere una manifestazione diventata uno degli appuntamenti più conosciuti dell’estate calabrese.

Fino al 28 luglio, dunque, vicoli e piazze torneranno a riempirsi di musica, colori, fuoco e acrobazie. Gerace diventerà ancora una volta un palcoscenico diffuso, nel quale il pubblico potrà muoversi liberamente da uno spettacolo all’altro.