Milazzo-Reggina: sono 22 i calciatori convocati da Torrisi
Cinque fuori per scelta, quattro gli indisponibili
25 Aprile 2026 - 14:52 | Comunicato Stampa
Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Milazzo:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Porcino
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa
Non convocati: Fanari, Fomete, Lanzillotta, Panebianco, Verduci
Indisponibili: Barillà, Edera, Pellicanò, Sartore
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