Reggina: Torrisi sulle vicende extra campo e la sfida al Milazzo

Vigilia della penultima giornata di campionato con la Reggina impegnata sul campo del Milazzo. Amaranto costretti a vincere per poi vedere cosa accade sugli altri campi dove sono impegnate Nissa e Savoia. Mister Torrisi in conferenza stampa: “Le vicende extra campo? Situazioni che vanno attenzionate, non mi occupo di diritto sportivo, ma noi dobbiamo pensare al campo. La partita contro il Milazzo è difficile e in casa fanno le cose migliori, questo deve essere il nostro unico pensiero. Loro si difendono bene, giocano poco, hanno calciatori di esperienza, per questo dobbiamo andare a duemila. Se andiamo con sufficienza prendiamo una batosta.

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Troveremo un terreno di gioco che non è nelle migliori condizioni, ci vuole concentrazione, attenzione, aggressività, ma abbiamo l’obbligo di portare a casa i tre punti. La squadra sta bene, tranne Edera che ha un risentimento muscolare, Barillà e Sartore. Tornano dalla squalifica Mungo e Laaribi.

Il gruppo arriva con l’umore di chi nelle ultime cinque partite ha fatto tredici punti, con l’obbligo morale e non solo di vincere, aspettando le notizie dagli altri campi. Le nostre speranze non dipendono però più solo da noi, le due capoliste hanno impegni complicati e noi dobbiamo farci trovare pronti. Qui si lavora ogni giorno con abnegazione, voglia, pur non essendo brillanti comunque il risultato lo abbiamo sempre conquistato. Vediamo quello che succede domani, intanto pensiamo a vincere, sperando che arrivi qualche bella notizia, il calcio ha spesso riservato sorprese inattese.

Siamo ancora una volta senza tifosi e non ho più parole per descrivere questa situazione, c’è sempre un motivo per evitare loro la trasferta. Siamo gli unici o forse il Savoia, ad avere una tifoseria che si muove in massa, dispiace non averli“.