Mister Torrisi commenta le dichiarazioni del presidente del Savoia Matachione sulla Reggina

"Il massimo dirigente dà valore e forza a quanto abbiamo fatto e lo ringrazio"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra la Reggina e il Milazzo, mister Torrisi ha commentato le dichiarazioni recenti del presidente del Savoia Matachione, che ha parlato molto bene della squadra amaranto, spesso indicandola come favorita per la vittoria finale.

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“Ringrazio il presidente del Savoia Matachione per la stima che ci dimostra sempre. Vista da fuori e quindi senza la pressione che tutti abbiamo qui a Reggio, analizza il nostro cammino e come ho detto più volte i numeri parlano chiaro. Se non si riuscisse a vincere sarebbe davvero un peccato perchè tutto questo lavoro verrà ridimensionato vista la media che abbiamo avuto in questo percorso di rimonta. Spero davvero possa succedere qualcosa per premiare il lavoro di questi ragazzi, abbiamo rimesso in piedi una stagione che era davvero finita già dal girone di andata. Matachione ha visto da lontano e da esterno tutto questo e dà valore e forza a quanto fatto dalla Reggina e lo ringrazio”.