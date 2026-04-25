Miss Mondo Calabria, a Palmi la selezione ufficiale

Eleganza, bellezza e talento si incontrano in una delle location più affascinanti della Costa Viola.

Domenica 26 aprile 2026, alle ore 18:00, la splendida terrazza del Caposperone Resort ospiterà la Selezione Ufficiale di Miss Mondo Calabria, tappa fondamentale del prestigioso concorso, organizzato e gestito in esclusiva regionale dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, che celebra il fascino e la personalità delle giovani partecipanti provenienti da tutta la regione.

L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile, capace di coniugare spettacolo, moda e intrattenimento in una cornice unica, sospesa tra cielo e mare. Le concorrenti sfileranno mettendo in luce non solo la loro bellezza, ma anche carisma, eleganza e capacità comunicative, elementi distintivi del concorso Miss Mondo.

La serata sarà arricchita da momenti di spettacolo, ospiti e performance artistiche, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e raffinata. Una giuria qualificata avrà il compito di selezionare le candidate che accederanno alle fasi successive del concorso.

La location, con la sua terrazza panoramica affacciata sullo Stretto, farà da scenografia naturale a un evento che promette emozioni, glamour e grande partecipazione.

L’ingresso è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

Le iscrizioni al concorso sono ancora aperte: tutte le ragazze interessate a partecipare possono candidarsi facilmente visitando il sito ufficiale www.missmondo.it e compilando il modulo di iscrizione.