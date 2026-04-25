Corrireggio 2026, Battaglia: ‘Un evento identitario per la città che registra numeri altissimi’

Il sindaco f.f. ha poi riservato un pensiero alla partenza della competizione elettorale col deposito delle liste: «L’augurio è che sia una competizione leale e trasparente, ricca di contenuti»

Il lungomare Falcomatà ha ospitato la 44ª edizione della CorriReggio, manifestazione identitaria e profondamente legata al sentimento dei luoghi, con un percorso che valorizza anche la collina di Pentimele.

Nel suo intervento, portando il saluto a Nuccio Barillà di Legambiente e all’organizzazione, il sindaco facente funzioni del Comune, Domenico Battaglia, ha spiegato: «La CorriReggio è uno degli appuntamenti identitari della città, tra i più importanti, che ogni anno registra altissimi numeri di partecipazione. Una marea di persone invade il lungomare grazie all’opera meritoria portata avanti da Legambiente. Grazie a tutti i ragazzi, le ragazze, i giovani e i meno giovani che hanno partecipato con gioia: Corrireggio è benessere, è salute ed è entrata nel cuore dei reggini. La città è viva e lo dimostra ogni giorno».

«Oggi è anche una giornata particolare – ha poi aggiunto Battaglia – perché, oltre a essere la festa della Liberazione del nostro Paese, a Palazzo San Giorgio, con il deposito delle liste, parte ufficialmente la corsa alla guida della città.

L’augurio è che sia una competizione leale e trasparente, ricca di contenuti e capace di esprimere una visione di città che vuole crescere e affermarsi nel panorama nazionale. E che chi sarà chiamato a servirla lo faccia con spirito di affetto e autentico senso di responsabilità verso la comunità».