City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Corrireggio 2026, Battaglia: ‘Un evento identitario per la città che registra numeri altissimi’

Il sindaco f.f. ha poi riservato un pensiero alla partenza della competizione elettorale col deposito delle liste: «L’augurio è che sia una competizione leale e trasparente, ricca di contenuti»

25 Aprile 2026 - 14:16 | Comunicato Stampa

BATTAGLIA Corrireggio ()

Il lungomare Falcomatà ha ospitato la 44ª edizione della CorriReggio, manifestazione identitaria e profondamente legata al sentimento dei luoghi, con un percorso che valorizza anche la collina di Pentimele.

Nel suo intervento, portando il saluto a Nuccio Barillà di Legambiente e all’organizzazione, il sindaco facente funzioni del Comune, Domenico Battaglia, ha spiegato: «La CorriReggio è uno degli appuntamenti identitari della città, tra i più importanti, che ogni anno registra altissimi numeri di partecipazione. Una marea di persone invade il lungomare grazie all’opera meritoria portata avanti da Legambiente. Grazie a tutti i ragazzi, le ragazze, i giovani e i meno giovani che hanno partecipato con gioia: Corrireggio è benessere, è salute ed è entrata nel cuore dei reggini. La città è viva e lo dimostra ogni giorno». 

«Oggi è anche una giornata particolare – ha poi aggiunto Battaglia – perché, oltre a essere la festa della Liberazione del nostro Paese, a Palazzo San Giorgio, con il deposito delle liste, parte ufficialmente la corsa alla guida della città.

L’augurio è che sia una competizione leale e trasparente, ricca di contenuti e capace di esprimere una visione di città che vuole crescere e affermarsi nel panorama nazionale. E che chi sarà chiamato a servirla lo faccia con spirito di affetto e autentico senso di responsabilità verso la comunità».

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

CorrireggioReggio Calabria Attualità

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?