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Arghillà, inaugurazione del campetto polifunzionale di Modenelle 

Il campetto, completamente riqualificato, rappresenta oggi un simbolo concreto di rinascita urbana e di investimento sul futuro del quartiere e dei suoi giovani

25 Aprile 2026 - 14:05 | Comunicato Stampa

Arghilla

Un nuovo spazio di sport, incontro e partecipazione torna a vivere ad Arghillà. Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 16:00, presso il campo polifunzionale di Via Giustino Fortunato, a Modenelle, si terrà l’evento “La partita di Arghillà per costruire comunità”, promosso nell’ambito del progetto F.A.T.A. – Fuoco, Acqua, Terra, Aria… Comunità. 

L’iniziativa segna la restituzione alla cittadinanza di un luogo profondamente rigenerato, pensato per diventare presidio di socialità, inclusione e crescita collettiva. Il campetto, completamente riqualificato, rappresenta oggi un simbolo concreto di rinascita urbana e di investimento sul futuro del quartiere e dei suoi giovani. 

La riqualificazione è stata realizzata grazie al progetto F.A.T.A. Comunità, promosso dal Consorzio Ecolandia con il sostegno dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, con la fattiva collaborazione del CSI Reggio Calabria e di tutti gli altri partner di progetto, su un’area del Comune di Reggio Calabria già precedentemente adibita a campetto sportivo. 

Il programma della giornata prevede alle ore 16:00 l’inaugurazione ufficiale del campetto, dedicato alla memoria di Domenico “Dodò” Gabriele: la sua prematura scomparsa ha lasciato un segno indelebile nella comunità, che oggi sceglie di ricordarlo affidando il suo nome a uno spazio restituito alla vita del quartiere. 

La decisione di dedicare il campetto a Dodò è maturata nell’ambito delle attività di animazione territoriale promosse dal progetto ed è il frutto di un autentico percorso partecipativo: una consultazione democratica che ha coinvolto direttamente le ragazze e i ragazzi di Arghillà, chiamati a scegliere insieme il significato e il valore simbolico di questo luogo.

Una scelta condivisa che rafforza il senso di appartenenza e rende il campetto un bene realmente riconosciuto come proprio dalla comunità. 

A seguire, alle ore 16:15, si svolgerà una grande festa polisportiva aperta a bambini, ragazzi, famiglie e all’intera cittadinanza. 

L’evento vuole essere non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di riflessione condivisa sul presente e sul futuro di Arghillà, sulle sue criticità e sulle azioni necessarie per continuare a costruire percorsi di inclusione, partecipazione e sviluppo territoriale. 

Sono invitate a partecipare tutte le istituzioni civili, politiche e religiose, le forze dell’ordine, giornalisti e organi di informazione, le associazioni, il mondo del terzo settore, del volontariato, della scuola e dello sport, insieme a tutta la cittadinanza. 

Per continuare a fare comunità. 

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