Fabrizio Moro in concerto a Cittanova con il nuovo tour

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album “Non ho paura di niente”

Dopo il grande successo dell’anteprima al Palazzo dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive a “Non ho paura di niente – live 2026”, il tour di Fabrizio Moro. Il cantautore farà tappa anche in Calabria, il prossimo 10 agosto a Cittanova (Rc), in piazza Tommaso Campanella, nell’ambito del Festival internazionale dello stocco.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album “Non ho paura di niente” (Bmg).

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. L’ingresso al concerto è gratuito. Fabrizio Moro, classe 1975, è un cantautore e regista romano.

Ha all’attivo 10 album in studio (“Fabrizio Moro”, “Ognuno ha quel che si merita”, “Pensa”, “Domani”, “Ancora Barabba”, “L’inizio”, “Via delle Girandole 10”, “Pace”, “Figli di nessuno” e “Non ho paura di niente”), 3 EP (“Barabba”, “La mia voce” e “La mia voce vol. 2”), un album live (“Atlantico Live”) e 3 raccolte (“Il meglio di Fabrizio Moro – Grandi successi”, “Parole Rumori e anni” e “Canzoni d’Amore Nascoste”). Ha partecipato 2 volte nella Categoria Giovani al Festival di Sanremo (2000 e 2007), vincendo con “Pensa” nel 2007.

È tornato in gara al Festival da Big per ben 5 volte (2008, 2010, 2017, 2018 e 2022), vincendo nel 2018 insieme a Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano con cui il duo partecipa all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona classificandosi al quinto posto. In occasione della serata del Festival dedicata ai duetti è stato ospite di Fausto Leali (2009), Ultimo (2019), Il Tre (2024) ed Eddie Brock (2026).

Ha scritto canzoni per molti artisti, tra cui Noemi, Emma e Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu. Come regista, nel 2021 ha diretto, insieme ad Alessio De Leonardis, il videoclip di “Sogni di rock’n’roll” con la partecipazione dello stesso Luciano Ligabue, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Nel 2022 ha esordito alla regia cinematografica con il film “Ghiaccio” insieme ad Alessio De Leonardis, con il quale diretto anche il suo secondo film “Martedì e Venerdì”, uscito nelle sale cinematografiche a febbraio 2024. Il 25 marzo 2025 è uscito il brano “Prima di domani” con Il Tre.

Ad aprile ha festeggiato i 25 anni di carriera in due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano. È il vincitore della prima edizione di “Canzonissima”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1.