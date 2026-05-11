Volley: la Dhelios chiude in bellezza la propria stagione
Annata di alti e bassi che si conclude con la vittoria del Palaferraro di Cosenza
11 Maggio 2026 - 10:04 | Comunicato
C Maschile: con orgoglio ed onore. Termina la stagione, da matricola, dell’Amaro Dhelios.
Annata di alti e bassi che si conclude con la vittoria del Palaferraro di Cosenza.
Gli amaranto di Roberto Daquino fanno il bis. Dopo aver vinto 3-0 tra le mura amiche, Capitan D’Agostino e soci hanno replicato in terra silana contro la Polisportiva Montalto con il medesimo punteggio.
Undicesimo posto sigillato, fine del campionato con i parziali che scrivono 21-25,,18-25 e 20-25.
Ultima gara di campionato contro una squadra che ha giocato con la giusta grinta e determinazione per poter vincere l’incontro.
Per quanto riguarda la partita, gli amaranto hanno spinto, da subito, con il servizio riuscendo a mantenere il vantaggio in tutti i set. È stata una buona prestazione da parte di tutti i pallavolisti amaranto.
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