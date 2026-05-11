Lotta: due giovani talenti della Fortitudo 1903 brillano ai Campionati Italiani U13

Il Presidente della società, Prof. Riccardo Partinico, ha rivolto le proprie congratulazioni agli atleti e allo staff tecnico

Nei giorni 9 e 10 maggio u.s., trasferta nazionale per la Fortitudo 1903, impegnata a Martina Franca nei Campionati Italiani Under 13 di lotta stile libero, appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da tutta Italia.

Per la società amaranto sono scesi in gara Nicola Cervasio e Giulia Zaccuri, entrambi protagonisti di buone prove nelle rispettive categorie. Cervasio ha chiuso la competizione al terzo posto conquistando la medaglia di bronzo, mentre Zaccuri ha terminato il torneo in quarta posizione, fermandosi ai piedi del podio dopo un percorso positivo.

Gli atleti sono stati preparati dal tecnico olimpionico Giovanni Schillaci e accompagnati durante la manifestazione da Iurie Ravliuc, che hanno seguito da vicino il lavoro dei ragazzi nel corso dell’intera competizione.

I giovani atleti si allenano presso il Centro Sportivo “M. Pellicone”, sito in via Frangipane 13 a Reggio Calabria, struttura nella quale la società svolge regolarmente attività di lotta olimpica, judo e karate.

La partecipazione ai Campionati Italiani rappresenta un’importante occasione di crescita sportiva e confronto tecnico per il settore giovanile della Fortitudo, impegnato costantemente nello sviluppo dei giovani lottatori.

Al termine della manifestazione, il Presidente della società, Prof. Riccardo Partinico, ha rivolto le proprie congratulazioni agli atleti e allo staff tecnico per l’impegno mostrato in gara e per la continuità del lavoro svolto durante la stagione sportiva.