Campionati Italiani kick boxing: la Dekaju Kombat al primo posto
L'atleta Berrad Nour vince per il secondo anno consecutivo
11 Maggio 2026 - 10:11 | Redazione
Si sono svolti a Jesolo i Campionati Italiani Cadetti di kick boxing, dove l’atleta della Dekaju Kombat, Berrad Nour, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il gradino più alto del podio nella categoria -42 kg.
Grande la soddisfazione della società, presieduta da Demetrio Rosace, per l’ennesimo prestigioso risultato ottenuto, che conferma il valore del lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico. Un successo importante che premia impegno, sacrificio e costanza, portando ancora una volta la Dekaju Kombat ai vertici della kick boxing italiana.
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