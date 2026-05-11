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Campionati Italiani kick boxing: la Dekaju Kombat al primo posto

L'atleta Berrad Nour vince per il secondo anno consecutivo

11 Maggio 2026 - 10:11 | Redazione

Demetrio Rosace Dekaju

Si sono svolti a Jesolo i Campionati Italiani Cadetti di kick boxing, dove l’atleta della Dekaju Kombat, Berrad Nour, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il gradino più alto del podio nella categoria -42 kg.

Grande la soddisfazione della società, presieduta da Demetrio Rosace, per l’ennesimo prestigioso risultato ottenuto, che conferma il valore del lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico. Un successo importante che premia impegno, sacrificio e costanza, portando ancora una volta la Dekaju Kombat ai vertici della kick boxing italiana.

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