Comune di Reggio, Cannizzaro annuncia il nuovo Direttore Generale: ‘Ho scelto il migliore’

"Io ho scelto il migliore, credo di aver scelto il migliore perché è un uomo e figlio di questa terra si è formato a Reggio Calabria, poi è andato fuori e ha arricchito la sua professionalità e il suo curriculum", le parole del sindaco

Nuovo tassello nell’organizzazione amministrativa del Comune di Reggio Calabria. Il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha annunciato la nomina del nuovo direttore generale di Palazzo San Giorgio.

A ricoprire uno dei ruoli più importanti e strategici della macchina comunale arriva Giovanni Laganà, profilo di spessore e dalla comprovata esperienza, scelto dall’amministrazione per accompagnare la nuova fase avviata a Palazzo San Giorgio.

“Decreto di nomina molto importante perché attraverso questo decreto nominerò il nuovo Direttore Generale del comune di Reggio Calabria.

Rispetto all’avviso di partecipazione all’incarico sono pervenute 23 domande, 23 curricula che io ho esaminato. Un numero importante, credo anche significativo a dimostrazione di quanto Reggio come città, come comune e permettetemi di dire anche questa nuova stagione politica risultano essere molto attrattivi.

Io ho scelto il migliore, credo di aver scelto il migliore perché è un uomo e figlio di questa terra si è formato a Reggio Calabria, poi è andato fuori e ha arricchito la sua professionalità e il suo curriculum è stato già Capo Dipartimento dell’Anas della Calabria è già Direttore Generale della Regione Calabria è una serie di incarichi che hanno rafforzato il suo standing professionale.

Sono veramente contento e lieto di presentarvi il nuovo direttore generale del comune di Reggio Calabria, l’ingegnere Giovanni Laganà”, le parole di Cannizzaro nel video pubblicato sui social.

La figura del direttore generale riveste un ruolo centrale nel coordinamento della struttura amministrativa e nell’attuazione degli indirizzi dell’amministrazione comunale. Una nomina, dunque, destinata ad avere un peso rilevante nel percorso di riorganizzazione e rilancio della macchina burocratica del Comune.