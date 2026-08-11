FIPAV Cup, De Biasi: ‘Sei mesi senza interventi al PalaCalafiore, rischiava di saltare l’evento’

Il PalaCalafiore si prepara ad accogliere la FIPAV Cup Men Elite 2026, il grande appuntamento internazionale di volley in programma a Reggio Calabria il 26 e 27 agosto.

A seguire in prima persona gli interventi necessari all’interno del PalaCalafiore, è stato il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, impegnato nelle ultime settimane per garantire il massimo comfort e un’accoglienza adeguata alle tre Nazionali che prenderanno parte alla manifestazione.

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CityNow lo ha intervistato in occasione dell’esposizione ufficiale, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del trofeo conquistato dall’Italvolley campione del mondo: “È un evento internazionale, arriva a Reggio Calabria la Nazionale italiana campione del mondo. Una manifestazione fortemente voluta dal sindaco Cannizzaro e da tutta l’amministrazione”, ha spiegato De Biasi.

Il consigliere ha quindi ricostruito quanto accaduto nei mesi precedenti.

“La Fipav aveva mandato alcuni emissari nello scorso gennaio per effettuare un sopralluogo e da quest’ultimo erano emerse diverse indicazioni rispetto ai lavori da effettuare. A distanza di sei mesi, però, nulla era stato fatto rispetto a quanto richiesto, con il serio rischio di far saltare il grande appuntamento. Grazie al sindaco Cannizzaro e al lavoro di tutta la squadra amministrativa ci siamo adoperati affinché si intervenisse su tutte le prescrizioni, a partire dalla sistemazione dell’aria condizionata. Sono stati inoltre effettuati lavori di pitturazione in alcuni ambienti e sistemati muri e corridoi. Gli interventi sono adesso in fase di completamento”.

“Il trofeo mondiale a Reggio è un’emozione enorme”

L’arrivo a Reggio Calabria del trofeo conquistato dalla Nazionale rappresenta intanto il primo passo verso la due giorni internazionale del PalaCalafiore. “È un’emozione enorme avere il trofeo della Nazionale campione del mondo nella nostra città – ha concluso De Biasi – e spero che i reggini prendano consapevolezza della portata di questo evento, rispondendo con una massiccia partecipazione alle due sfide del 26 e 27 agosto”.

L’obiettivo è adesso completare gli ultimi interventi e presentare un PalaCalafiore pronto ad accogliere atleti, staff e pubblico per uno degli appuntamenti sportivi internazionali più attesi dell’estate reggina.