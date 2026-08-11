Trofeo Italvolley a Reggio, Scagliola: ‘Sport, scuola e università insieme. Facciamo squadra’

Anche il Comitato Italiano Paralimpico regionale partecipa al percorso di avvicinamento al grande appuntamento internazionale di pallavolo in programma a Reggio Calabria il 26 e 27 agosto.

Alla presentazione ufficiale dell’esposizione al Museo Archeologico Nazionale del trofeo conquistato dall’Italvolley campione del mondo era presente anche il presidente regionale del CIP, Antonello Scagliola, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà del mondo sportivo.

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“La FIPAV fa parte della galassia del CIP, per cui quando c’è una manifestazione in qualsiasi città della Calabria è buona prassi unirsi e partecipare, soprattutto se parliamo di eventi di questa portata. CIP, Coni, Sport e Salute, ognuno per la propria parte, cerca di dare una mano facendo squadra”.

L’evento diventa anche un’occasione formativa per i più giovani. Il CIP ha infatti attivato una collaborazione con il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria, permettendo agli studenti di vivere da vicino l’organizzazione della manifestazione.

“Abbiamo creato una sinergia con il Liceo Scientifico Volta attraverso i rapporti scuola-lavoro, con la possibilità di inviare dei volontari e dare loro l’opportunità di maturare esperienze, stando anche vicini a quelli che possono essere i loro idoli sportivi. La cultura paralimpica passa anche attraverso questo tipo di manifestazioni. Oltre al Liceo Scientifico Volta, abbiamo anche un protocollo d’intesa con l’Università Mediterranea e con loro cercheremo un’ulteriore collaborazione”.

La presenza dell’Italvolley a Reggio Calabria diventa così non soltanto un appuntamento sportivo di livello internazionale, ma anche un’occasione per creare legami tra sport, scuola, università e mondo paralimpico.