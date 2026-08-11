Reggio e Messina, Cannizzaro rilancia l’Area dello Stretto: “Da oggi parte una nuova era”

“Segnatevi questa data: 11 agosto 2026”. Francesco Cannizzaro rilancia con forza il progetto dell’Area integrata dello Stretto e sceglie un video pubblicato sui social per indicare quello che, nelle intenzioni del sindaco di Reggio Calabria, dovrà rappresentare un vero cambio di passo nei rapporti con Messina.

Al suo fianco il sindaco della città siciliana Federico Basile, con il quale il primo cittadino reggino punta ad avviare una fase nuova di collaborazione tra le due sponde.

“Reggio. Messina. Da quanti anni si parla di area integrata dello Stretto però senza contenuti? Forse da troppi anni”, afferma Cannizzaro nel video.

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Cannizzaro: “Parte concretamente la stagione dell’Area integrata”

Il messaggio è diretto. Secondo Cannizzaro è arrivato il momento di superare dichiarazioni d’intenti e progetti rimasti troppo spesso sulla carta.

“Per questo motivo oggi, con questo incontro importantissimo, parte in maniera concreta la stagione che farà nascere questa Area integrata dello Stretto. La sinergia tra me e Federico ci consentirà di fare tutto questo”.

Poi l’annuncio che punta a dare anche un valore simbolico all’incontro:

“Oggi, segnatevi questa data, 11 agosto 2026, parte finalmente la nuova era per Reggio e Messina”.

Un passaggio che riporta al centro un tema discusso da decenni ma che adesso, secondo le due amministrazioni, può trovare condizioni politiche diverse rispetto al passato.

Dal “Patto di Caronte” al confronto tra Cannizzaro e Basile

Il terreno era stato preparato già durante la campagna elettorale.

Reggio Calabria e Messina sono andate al voto negli stessi giorni, il 24 e 25 maggio, consegnando due risultati molto netti. Francesco Cannizzaro ha conquistato Palazzo San Giorgio al primo turno, mentre Federico Basile è stato confermato alla guida di Messina.

Prima delle elezioni, a Villa San Giovanni, i candidati delle due città avevano sottoscritto il cosiddetto “Patto di Caronte”, nato con l’obiettivo di costruire una collaborazione stabile tra Reggio e Messina.

Mobilità, turismo, portualità, logistica, continuità territoriale, Università, ricerca e innovazione erano alcuni dei temi individuati per costruire una strategia comune.

Dopo il voto, Basile aveva già aperto alla collaborazione con il nuovo sindaco di Reggio.

“A Francesco Cannizzaro faccio i complimenti per la netta vittoria ottenuta. Reggio Calabria e Messina si sono recate insieme al voto ed era un fatto storico. Un motivo in più per lavorare in sinergia per lo sviluppo dell’area dello Stretto”, aveva dichiarato il sindaco messinese a CityNow.

Reggio e Messina, la sfida adesso è passare dalle parole ai fatti

L’incontro dell’11 agosto rappresenta quindi un nuovo passaggio di un percorso iniziato prima delle elezioni e che adesso dovrà misurarsi con i primi atti concreti.

Le potenzialità sono numerose. Trasporti, turismo, cultura, aeroporto, porti, università, eventi e grandi infrastrutture sono settori sui quali le due città possono provare a costruire una programmazione condivisa.

Dentro questa visione rientra anche il Tito Minniti, che può assumere un ruolo sempre più importante come aeroporto dell’intera Area dello Stretto, così come resta inevitabilmente centrale il dibattito sul Ponte.

Ma la sfida indicata dai due sindaci va anche oltre la grande infrastruttura. L’obiettivo è provare a mettere a sistema due territori che distano pochi chilometri ma che, per troppo tempo, hanno spesso programmato il proprio futuro separatamente.

Cannizzaro ha scelto una data precisa per segnare l’inizio del nuovo percorso. Adesso toccherà alle amministrazioni di Reggio Calabria e Messina trasformare quella dichiarazione in progetti, servizi e iniziative comuni.

Perché l’Area dello Stretto, dopo anni di discussioni, possa diventare finalmente qualcosa di più di un’espressione utilizzata nei convegni e nelle campagne elettorali.