Gallico in lutto per Antonino Lazzarino De Lorenzo: il ricordo dell’Associazione Tre Quartieri

"Figura di grande spessore umano e intellettuale, che per anni ha dedicato energie, competenze e passione alla crescita culturale e sociale del territorio"

“Gallico piange il dottor Antonino Lazzarino De Lorenzo: il ricordo di una figura di riferimento per la cultura reggina. Profondo cordoglio a Gallico e nell’intero comprensorio reggino per la scomparsa del dottor Antonino Lazzarino De Lorenzo, figura di grande spessore umano e intellettuale, che per anni ha dedicato energie, competenze e passione alla crescita culturale e sociale del territorio”.

Il cordoglio dell’Associazione Culturale “Tre Quartieri”

“A stringersi attorno alla famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno condiviso il percorso sono il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci dell’Associazione Culturale “Tre Quartieri”, insieme alla comunità di Gallico, che conserva di Lazzarino De Lorenzo il ricordo di un uomo profondamente impegnato nella vita associativa e culturale cittadina.

Il suo nome è rimasto particolarmente legato al Premio Gallico, prestigiosa manifestazione che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama culturale dell’estate reggina. All’interno dell’associazione, Lazzarino De Lorenzo ha ricoperto per anni il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice, svolgendolo con rigore, passione e assoluta imparzialità.

Sotto la sua guida, la giuria tecnica ha individuato e valorizzato, edizione dopo edizione, personalità ed eccellenze provenienti dal mondo della cultura, dello sport, della politica, della rekligione e del sociale, contribuendo a dare prestigio al territorio e a trasmettere alle nuove generazioni importanti valori di impegno, competenza e partecipazione civile.

Un lavoro portato avanti in stretta collaborazione con il presidente dell’associazione, Oreste Pennestrì, e con i componenti del direttivo, che ha contribuito alla crescita e all’affermazione del Premio Gallico come uno degli appuntamenti culturali più attesi e autorevoli della stagione estiva reggina.

Il ricordo di un uomo «d’altri tempi»

Chi lo ha conosciuto ne ricorda soprattutto la sensibilità, la disponibilità e quella rara rettitudine professionale che ne ha contraddistinto il percorso. Un uomo, viene sottolineato nel ricordo dell’associazione, «d’altri tempi», sempre pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze al servizio della comunità e della crescita sociale e civile della propria terra.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo non soltanto tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo personalmente, ma nell’intero tessuto associativo e culturale di Gallico.

Il cordoglio della comunità si accompagna alla consapevolezza che il patrimonio umano, morale e culturale costruito dal dottor Lazzarino De Lorenzo continuerà a vivere nelle iniziative dell’Associazione “Tre Quartieri”, nel futuro del Premio Gallico e, soprattutto, nel ricordo di una persona che ha saputo lasciare un segno profondo nella sua amata Gallico”.

Il Presidente dell’Associazione culturale “Tre Quartieri”

Oreste Pennestrì