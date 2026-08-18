Calciomercato Reggina: il portiere per Marchionni, arriva in prestito dal Catanzaro
Cambia la strategia della società rispetto alle scelte iniziali sui portieri Under
18 Agosto 2026 - 19:19 | Redazione
Nessuna comunicazione ufficiale negli ultimi tredici giorni, ma il lavoro del Ds Giancarlo Romairone prosegue senza sosta. L’obiettivo è consegnare a mister Marchionni un organico completo prima dell’inizio della stagione ufficiale. Tra i reparti ancora da sistemare c’è quello dei portieri. Con Antonio Lagonigro già inserito in rosa e contrattualizzato per le prossime due stagioni, resta ancora da definire la posizione di Piras. Entrambi del 2006.
Nel frattempo la Reggina ha chiuso per un altro giovane estremo difensore. Si tratta di Lorenzo Madia, classe 2007 di proprietà del Catanzaro, pronto a trasferirsi in amaranto con la formula del prestito.
Un’operazione che consente alla società di aggiungere un altro under al reparto e ampliare le possibilità a disposizione di Marchionni, cambiando ovviamente la strategia iniziale che prevedeva due portieri del 2006. Restano adesso da capire le prossime mosse di Romairone, impegnato anche sugli altri ruoli ancora da completare, con particolare attenzione all’attacco e alla difesa.
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