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Due bambini salvati in mare a Melito Porto Salvo, il sindaco Nastasi: ‘Vigile del fuoco provvidenziale’

"Questo gesto di straordinario altruismo non verrà dimenticato dalla comunità melitese né dall’Amministrazione comunale"

18 Agosto 2026 - 19:35 | Comunicato Stampa

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“Grazie di cuore al vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Reggio ing. Sebastiano Rotta, per il coraggioso e provvidenziale salvataggio dei due bambini nel mare della nostra Melito Porto Salvo.

La prontezza e la dedizione dimostrate oggi hanno evitato una tragedia immane che avrebbe segnato la nostra estate ed in modo permanente le famiglie dei due bambini.

Questo gesto di straordinario altruismo non verrà dimenticato dalla comunità melitese né dall’Amministrazione comunale, che presto esprimerà il proprio riconoscimento formale ai soccorritori. Un abbraccio forte ai due piccoli e alle loro famiglie”.

Annunziato Nastasi — Sindaco di Melito di Porto Salvo

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