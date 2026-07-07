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Viola, in attesa di novità sul fronte societario, qualcosa si muove dal punto di vista tecnico

Oggi scadono i termini per l'iscrizione

07 Luglio 2026 - 16:05 | di Domenico Suraci

viola

La Pallacanestro Viola è in attesa di conoscere la categoria da disputare nel 2026/2027. Dopo la sconfitta in finale Play Off contro Avellino ed il deludente spareggio di Sora, in riva allo Stretto sono rimbalzati solo rumors.

L’unica certezza è il cambio di ruolo di Giulio Cadeo, l’allenatore coordinerà l’area tecnica giovanile. Al posto suo la prima squadra avrà un’altra guida; tra i più quotati c’è Marco Carrea dal trascorso importante anche in Seria A2 è considerato un tecnico preparato dal punto di vista tattico, attento allo sviluppo dei giovani e alla costruzione di squadre organizzate in difesa. Le sue formazioni sono generalmente caratterizzate da disciplina, intensità e un gioco collettivo.

Basket mercato

Il basket mercato è ovviamente in attesa di conoscere il futuro societario, l’unica certezza è il movimento in uscita di Matteo Marangon, ceduto ai Lions Bisceglie.

Le scadenze

Nella giornata di oggi 7 luglio scadono i termini per la domanda dell’iscrizione al campionato di Serie B Nazionale; successivamente le stesse andranno valutate. Il Pizzighettone è insieme alla Viola ed Imola nella classifica dei possibili ripescaggi, però non è attrezzato di un impianto con capienza superiore agli 800 posti. L’ufficialità delle partecipanti e della composizione dei due raggruppamenti arriverà solo nei prossimi giorni in occasione del Consiglio Federale Fip

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L’intero ambiente neroarancio è in febbrile attesa di capire come continuerà il proprio corso. L’auspicio sarà a prescindere ricominciare dalle presenze di Gara 3 della finale Play Off.

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