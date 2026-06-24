Redel Viola: il futuro tra il nuovo assetto societario, l’idea ripescaggio e lo sponsor

Sarà difficile cancellare in fretta l’amarezza. La Redel Viola ha accarezzato a lungo il sogno promozione, arrivando molto vicina all’obiettivo in due occasioni nella parte conclusiva della stagione. Prima la finale persa al PalaCalafiore contro Avellino, davanti a quasi 7 mila spettatori. Poi il triangolare, chiuso con la sconfitta contro Pizzighettone e la vittoria su Siena, risultato quest’ultimo non sufficiente per conquistare il salto di categoria.

Il colpo più duro resta quello della finale casalinga. Una partita discussa, giocata in un contesto ambientale che avrebbe potuto e dovuto rappresentare la spinta decisiva per regalare ai tifosi neroarancio una promozione attesa da tempo.

La Viola pensa già alla prossima stagione

La delusione, ancora forte all’interno della società, dovrà però essere smaltita in tempi rapidi. La programmazione della prossima stagione non può attendere e qualche segnale importante è già arrivato dall’ultimo comunicato ufficiale del club. “Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente la nuova struttura societaria del club, un passaggio importante pensato per accompagnare la crescita della Pallacanestro Viola e rafforzarne ulteriormente le prospettive future”.

Parole che lasciano intendere sicure novità nell’organigramma. Movimenti che potrebbero riguardare non solo nuovi ingressi, ma anche eventuali cambiamenti interni.

Ripescaggio, titolo e nodo Redel

Sul tavolo resta anche il tema della categoria. La Redel Viola lavora su più fronti: dalla possibilità di un eventuale ripescaggio fino all’ipotesi di acquisizione di un titolo. Scenari diversi, ancora da verificare, ma che confermano la volontà del club di non fermarsi dopo la delusione sportiva.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la sponsorizzazione principale. Nelle ultime due stagioni il supporto della Redel è stato consistente e centrale nel progetto neroarancio. Resta da capire se il rapporto proseguirà anche per il campionato che verrà. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire quale sarà il nuovo volto della Pallacanestro Viola e da dove ripartirà il progetto.