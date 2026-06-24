Platì guarda al futuro: la visita di Brumotti accende i riflettori sulle bellezze del territorio

"Ringrazio Brumotti per l'attenzione riservata al nostro territorio e per aver ascoltato le storie, i progetti e le speranze di chi ogni giorno si impegna per costruire una Platì migliore", le parole del sindaco Sarica

“La recente visita di Brumotti nel nostro comune rappresenta un momento significativo per Platì e per tutta la comunità che ogni giorno lavora con impegno per costruire un futuro diverso, fondato sulla legalità, sulla valorizzazione del territorio e sulle opportunità per i giovani.



Abbiamo accolto con piacere una figura conosciuta a livello nazionale, che negli anni ha raccontato realtà complesse del nostro Paese, ma che questa volta ha scelto di osservare Platì anche attraverso una prospettiva nuova: quella delle sue potenzialità, delle sue risorse naturali e della volontà di cambiamento che anima le nuove generazioni”.

E’ quanto afferma in una nota Giovanni Sarica, sindaco di Platì.



“Durante l’incontro abbiamo avuto modo di confrontarci sui progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti per promuovere lo sviluppo del territorio, valorizzare il patrimonio ambientale dell’Aspromonte e creare occasioni di crescita sociale, culturale e sportiva. Un dialogo costruttivo che ha evidenziato come il cambiamento passi attraverso l’impegno quotidiano di chi sceglie di restare, investire e credere nella propria comunità.



Platì è una terra ricca di storia, tradizioni e straordinarie bellezze paesaggistiche. Per troppo tempo il nostro paese è stato raccontato quasi esclusivamente attraverso le sue difficoltà. Oggi, senza dimenticare il passato, vogliamo mostrare un volto diverso: quello di una comunità che guarda avanti con determinazione e che desidera essere conosciuta per i suoi valori, la sua cultura e l’energia dei suoi giovani.



Ringrazio Brumotti per l’attenzione riservata al nostro territorio e per aver ascoltato le storie, i progetti e le speranze di chi ogni giorno si impegna per costruire una Platì migliore. La sua presenza rappresenta un’opportunità importante per far conoscere le tante eccellenze che caratterizzano la nostra realtà e per diffondere un messaggio positivo di rinascita e fiducia.



Continueremo a lavorare affinché Platì diventi sempre più un luogo di opportunità, partecipazione e sviluppo, valorizzando le nostre radici e costruendo insieme un futuro all’altezza delle aspettative delle nuove generazioni”, conclude Sarica.

