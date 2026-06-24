Reggio Calabria, in tantissimi al Parco Caserta per il saggio di fine anno dell’ASD Stardust

"È stata una serata magica, ricca di emozioni e di sorprese"

Parco Caserta gremito in ogni ordine di posto per il saggio di fine anno dell’ASD Stardust, guidata dalla presidente Antonella Bramato. Migliaia di persone hanno preso parte ad una serata straordinaria, tra musica, danza ed emozioni, trasformando l’evento in una vera e propria festa di comunità.

Presente alla manifestazione anche il neoeletto consigliere comunale Mario Cardia, che ha ricevuto un riconoscimento dall’associazione e ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il percorso compiuto dalla realtà sportiva e artistica reggina.

“È stata una serata magica, ricca di emozioni e di sorprese, il modo più bello per celebrare un altro anno straordinario di successi per Antonella Bramato e per tutto il suo staff. Esprimo grande soddisfazione per i traguardi raggiunti da una realtà che, per me, è diventata una seconda famiglia“, ha dichiarato Cardia.

Un plauso particolare e più che meritato va a tutto lo staff tecnico e, in modo speciale, alla presidente Antonella Bramato, protagonista di un’altra annata entusiasmante.

Impossibile dimenticare le emozioni condivise a Piazza Leopoldo Trieste, quelle vissute a Piazza Italia e al Palascatolone con Joey e Rina, fino ad arrivare ai grandissimi successi di pubblico e di spettacolo registrati nei saggi degli ultimi anni nella splendida cornice del Parco Caserta.

La Stardust rappresenta un autentico patrimonio per il nostro territorio, capace di unire sport, arte, aggregazione e valori umani», ha concluso Mario Cardia.