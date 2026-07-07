Reggio, via Marina senza bagni. Un cittadino: ‘Passano gli anni e mancano sempre le stesse cose’

La Via Marina di Reggio Calabria, soprattutto in estate e nei fine settimana, torna a riempirsi di cittadini, famiglie e turisti. Una delle zone più frequentate della città, però, continua a fare i conti con un problema segnalato più volte: l’assenza di bagni pubblici accessibili.

A sollevare nuovamente la questione è un lettore, che lamenta il disagio. Chi passeggia sul lungomare, soprattutto nelle giornate di maggiore afflusso, non avrebbe infatti a disposizione servizi igienici pubblici aperti e utilizzabili.

Bagni pubblici chiusi sulla Via Marina, la segnalazione

Secondo quanto raccontato dal cittadino, i bagni presenti nella zona dell’Arena sono spesso chiusi. E non sono più disponibili nemmeno quelli che, in passato, erano stati aperti accanto all’info point turistico.

“Io mi chiedo perché, nemmeno in estate e nemmeno nel fine settimana, con la Via Marina piena di gente e di turisti, non esistano bagni pubblici accessibili. Quelli all’Arena sono sempre chiusi. E non esistono più nemmeno i bagni che erano stati aperti accanto all’info point turistico. Perché non abbiamo un servizio necessario e dobbiamo andare ancora nei bagni dei bar? Perché abbiamo sempre gli stessi disagi? Passano gli anni e mancano sempre le stesse cose. Aprite i bagni pubblici, mettete qualcuno a lavorare, che sorvegli e li mantenga agibili e decenti. Chi vuole andare in bagno paga e ci va, ma apriteli”.

La richiesta: servizi aperti, sorvegliati e decorosi

Il lettore non chiede solo l’apertura dei bagni pubblici, ma anche un presidio che possa garantirne pulizia, sicurezza e decoro.

Una soluzione, secondo quanto suggerito nella segnalazione, potrebbe essere quella di rendere il servizio a pagamento, purché funzionante e accessibile. Un modello già presente in molte città turistiche, dove i bagni pubblici vengono mantenuti aperti proprio grazie alla presenza di personale addetto.

La Via Marina resta uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria, ma per essere davvero accogliente ha bisogno anche dei servizi di base. Tra questi, i bagni pubblici aperti e funzionanti.