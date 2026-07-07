Reggio, ‘Piazza Pulita’ non basta. Un cittadino: ‘Rifiuti sotto casa, tolleranza zero? Sì, ma per tutti’

La campagna “Piazza Pulita” avviata dal sindaco Francesco Cannizzaro ha acceso i riflettori sul tema dei rifiuti a Reggio Calabria. I primi numeri parlano di controlli, sanzioni e tolleranza zero contro chi sporca la città. Secondo quanto riportato negli ultimi giorni, in dieci giorni sono state elevate 100 sanzioni, con 2 denunce e 1 arresto nell’ambito dell’operazione contro il conferimento scorretto dei rifiuti.

Una linea apprezzata anche dai cittadini. Ma, adesso, dal quartiere San Brunello arriva una richiesta precisa: la stessa severità usata contro gli incivili venga applicata anche allo stesso servizio di raccolta.

La segnalazione da San Brunello

A intervenire è il Comitato di Quartiere Santa Caterina-San Brunello, che sostiene “senza esitazioni” la linea annunciata dal sindaco contro chi non rispetta le regole della raccolta differenziata.

Il punto, però, è un altro. Secondo quanto segnalato dal Comitato, in diverse vie del quartiere l’indifferenziata non è stata ritirata. Un problema non secondario, visto che il prelievo avviene una sola volta a settimana.

“Il disagio per le famiglie è evidente: sacchi che restano in strada, cattivi odori e problemi igienici, soprattutto in presenza di pannolini e rifiuti organici”, si legge nella nota.

“Tolleranza zero, ma per tutti”

Il Comitato non mette in discussione l’iniziativa del Comune. Anzi, la considera positiva. Ma chiede che il principio della tolleranza zero non si fermi solo ai cittadini.

Nella lettera viene chiamata in causa anche Ecologia Oggi, società che gestisce il servizio. Il Comitato chiede che il Comune verifichi con rigore il rispetto degli obblighi contrattuali e intervenga quando la raccolta non viene svolta nei tempi e con gli standard previsti.

C’è poi un’altra criticità segnalata dai residenti. Durante la raccolta di carta e plastica, parte dei rifiuti cadrebbe dai mastelli e resterebbe sull’asfalto. Il risultato, secondo il Comitato, è una città sporca anche quando i cittadini conferiscono correttamente.

La richiesta all’Amministrazione

“Il rispetto delle regole deve essere reciproco”, scrive il Comitato. Da una parte ci sono i cittadini, chiamati a rispettare orari e modalità della raccolta. Dall’altra c’è chi deve garantire un servizio pubblico essenziale.

Perchè il decoro urbano non dipende solo dal comportamento dei singoli. Dipende anche dall’efficienza del servizio.

“La tolleranza zero ha senso solo se vale a 360 gradi”, conclude il Comitato. Perché una città più pulita passa dalle sanzioni contro gli incivili, ma anche da una raccolta puntuale, ordinata e completa.