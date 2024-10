Mai come oggi è necessario utilizzare le migliori impostazioni di privacy e sicurezza di TikTok. I trucchi e i segreti per rendere il proprio profilo sicuro

La mania di TikTok, precedentemente Musical.ly non rallenta, anzi, la pandemia di COVID-19 che ha costretto le persone a casa sta contribuendo al successo di questo social network. Sebbene è molto bello pubblicare o caricare video su TikTok, non tutti si vogliono esporre più del dovuto. Inoltre ci si vuole difendere dagli stalker. Ecco perché è necessario comprendere e utilizzare le migliori impostazioni di privacy e sicurezza di TikTok. TikTok ha sollevato diversi dubbi negli ultimi mesi sulla sicurezza e ora i truffatori e pedofili stanno prendendo di mira la piattaforma usata spesso dai ragazzi per appuntamenti per adulti. Fortunatamente, ci sono alcuni modi per prevenire i danni. 1. HACKERAGGIO E AVVISI DI SICUREZZA Apri l'app e, nella scheda Io, tocca il menu a tre punti per accedere a Impostazioni. Tocca Gestisci il mio account. Vedrai alcune informazioni di base sul profilo come ID, e-mail, numero di cellulare, password e, soprattutto, Sicurezza. Seleziona quello. Vedrai delle notifiche da TikTok se notano qualche comportamento insolito dell'account. Ad esempio, se qualcuno sta tentando di accedere o hackerare il tuo account senza la tua autorizzazione, o verificare i dispositivi attualmente connessi al tuo account TikTok. Anche WhatsApp offre una funzione simile. Puoi contattare l'assistenza o uscire da tutti i dispositivi che non riconosci, ma suggeriamo anche una modifica della password per assicurarsi che ciò non accada di nuovo e proteggersi da hacker malintenzionati.

2. IMPOSTAZIONI DI PRIVACY E SICUREZZA DI TIKTOK

Torna alla schermata precedente e seleziona Privacy e Sicurezza questa volta. Ci sono molte opzioni, quindi affrontiamole singolarmente. La prima opzione è l'account privato. Abilitare ciò costringerà tutti a inviarti una richiesta di follow-up, proprio come su Instagram, prima che possano visualizzare i video caricati o che ti sono piaciuti. TikTok chiarisce proprio lì che gli utenti che già ti seguono non noteranno alcuna differenza. La seconda opzione è Suggerisci il tuo account ad altri. Ciò è utile se vuoi ottenere follower su TikTok. Chi no? L'abilitazione di questa opzione consentirà a TikTok di utilizzare il suo motore di raccomandazione per mostrare i video del tuo account a coloro che mostrano interesse per contenuti simili. L'intestazione Sicurezza è dove troverai le impostazioni che hanno lo scopo di proteggere i tuoi dati. Sono per lo più facili da capire, come se qualcuno potesse scaricare i tuoi video, chi può inviarti messaggi diretti o DM, chi può visualizzare i video che ti piacciono o i commenti pubblicati da altri sui tuoi video e persino commentare i tuoi video. L'opzione Filtri di commento consente di bloccare i commenti di natura offensiva, ma è anche possibile creare un elenco di parole chiave. Queste possono essere parole chiave abusive o sensibili che non vuoi vedere nella sezione commenti. Tutti i commenti con queste parole chiave verranno automaticamente bloccati. Le persone possono agire in maniera egoista e decisamente cattiva o offensiva sui social media e tutti possiamo fare con una certa positività . Puoi anche controllare se qualcuno può duettare con te. Ecco come appare un duetto, nel caso tu sia nuovo sulla piattaforma o non ne conosca il significato. L'ultima opzione è Account bloccati, dove vedrai un elenco di tutti gli utenti che hai bloccato. Ma come si blocca qualcuno? 3. COME BLOCCARE GLI UTENTI TIKTOK Quando ti imbatti in un video di un utente che desideri bloccare, tocca il nome utente per aprire il suo account. Non toccare l'icona "+" se ne vedi una. Quello serve a seguirlo come suo nuovo follower. Tocca l'icona del menu a tre punti nell'angolo in alto a destra. Un menu a comparsa dovrebbe rivelarsi nella parte inferiore dello schermo. Non solo puoi bloccare l'utente, ma puoi anche segnalare il suo account se ritieni che stia condividendo contenuti discutibili. Non vedrai più alcun video da quell'account. E proprio come Instagram o Twitter, non saranno nemmeno in grado di visualizzare i tuoi contenuti o le attività del tuo account.

4. COME SCARICARE I DATI TIKTOK