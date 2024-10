TikTok: cos’è e come funziona. La guida per usarlo al meglio

Per aiutarti a usare TikTok al meglio, abbiamo messo insieme una guida rapida per mostrarti come fare. Un elenco di istruzioni che ti guideranno attraverso l'impostazione del tuo profilo, i video, l'aggiunta di effetti speciali e l'utilizzo di sfide o duetti per interagire con altri utenti.

Con oltre 500 milioni di utenti attivi mensili, TikTok sta conquistando il mercato delle app (precendetemente si chiamava Musical.ly) e sta diventando il vero concorrente di app come Snapchat e Instagram, sono molte le aziende che stanno anche iniziando a sperimentare le opportunità di video marketing di TikTok.

Come usare TikTok

Il modo migliore per saperne di più sull’app, sulla sua base di utenti e sul tipo di contenuto che coinvolge il pubblico è iniziare a produrre i propri post su un account personale o aziendale.

Tuttavia, se sei un marketer che non ha mai usato una piattaforma social di nicchia prima, TikTok può essere piuttosto difficile da navigare. Anche noi abbiamo avuto difficoltà a capire come funzionava quando abbiamo effettuato l’accesso per la prima volta l’anno scorso.

Per aiutarti a usare TikTok al meglio, abbiamo messo insieme una guida rapida per mostrarti come fare.

Ecco un elenco di istruzioni che ti guideranno attraverso l’impostazione del tuo profilo, le riprese del tuo primo video, l’aggiunta di effetti speciali e l’utilizzo di sfide o duetti per interagire con altri utenti.

Configurare il tuo account

1. Scarica l’app e registrati.

Vai su App Store o Google Play e scarica TikTok. Quando lo apri, TikTok semplifica l’iscrizione. Puoi effettuare una registrazione istantanea con Facebook, Gmail o Twitter o aggiungere un nome utente e una password standard se non desideri che uno di questi account sia collegato.

2. Imposta il tuo profilo.

Una volta effettuato l’accesso, verrai immediatamente portato al feed dei video. Ti mostreremo come funziona nel passaggio tre. Ma prima tocca l’icona in basso a destra che assomiglia al profilo di una persona per vedere e modificare il tuo profilo.

Una volta inserito il tuo profilo, tocca il pulsante Modifica profilo, quindi seleziona una foto o un video del profilo. È inoltre necessario aggiungere il nome utente e le informazioni bio. Se vuoi mostrare i tuoi altri profili sui social media, puoi collegare le tue pagine Youtube e Instagram. Se sei un’azienda, questo potrebbe essere un modo utile per pubblicizzare le tue altre piattaforme visive.

Ricerca di video e coinvolgimento con gli utenti

3. Visualizza il feed video,

Ora che hai impostato il tuo profilo, tocca di nuovo alla prima scheda che mostra il feed video.

Pensa a questo feed come a Twitter, ma in cui il video è il contenuto principale. Se non hai ancora follower, l’app ti invierà video di tendenza casuali. Man mano che inizi a seguire e interagire con più persone, il tuo feed diventerà più personalizzato in base ai tuoi interessi.

4. Metti Mi piace, commenta o condividi i video che ti piacciono.

Quando trovi un video che ti piace, puoi toccare il cuore per mettere like o il fumetto per commentarlo. Per condividere il video, premi il segno in avanti sotto il simbolo del commento per visualizzare le opzioni di condivisione. Questi simboli si trovano tutti sul lato destro del video.

Se ti piace davvero un video e vuoi vedere se l’utente ha più post che ti piaceranno, scorri verso sinistra per passare al suo profilo.

5. Cerca video.

Tocca sulla seconda scheda o lente di ingrandimento per accedere all’area di ricerca dell’app. In questa scheda, puoi cercare account o video oppure puoi guardare sotto la barra di ricerca per vedere i video in base all’argomento di tendenza.

6. Segui gli utenti tramite video, ricerca e TikCode.

Se vuoi stare al passo con un grande creatore di video, puoi seguirli premendo l’icona che include la loro immagine del profilo e un segno più sopra il pulsante a forma di cuore sul loro video.

Se conosci già un account TikTok o una persona che desideri seguire, puoi cercarli nella barra di ricerca e quindi premere il filtro “Utenti“. Puoi anche trovarli scansionando il loro TikCode. Questo può essere utile per i marchi o le persone che vogliono promuovere il proprio canale TikTok su altri siti Web o nel mondo fisico. Può anche essere fantastico se incontri un amico di persona che vuole aggiungerti.

Per trovare il tuo TikCode, vai al tuo profilo e tocca l’icona con quattro quadrati in alto a destra.

Per scansionare un altro TikCode, vai alla scheda di ricerca e tocca il pulsante quadrato di scansione accanto alla barra di ricerca.

Quando si apre la schermata di scansione, tenerlo premuto sul TikCode che si desidera scansionare. Il processo di scansione inizierà immediatamente, quindi non è necessario premere altri pulsanti. Entro pochi secondi dal completamento della scansione, verrai inviato al profilo di quella persona. Se hai uno screenshot di un codice, puoi anche premere “Foto” nell’angolo superiore della pagina di scansione per caricare ed eseguire la scansione del codice.

Come pubblicare su TikTok

7. Imposta il tuo tiro e scegli gli effetti speciali.

Tocca la scheda centrale per accedere alla modalità fotocamera. Per affrontare la fotocamera nella giusta direzione, tocca l’icona Capovolgi in alto a destra. Sul lato destro dello schermo, vedrai anche le icone per quanto segue:

Velocità: consente di registrare il video al rallentatore o accelerato.

consente di registrare il video al rallentatore o accelerato. Bellezza: un filtro AR in grado di nascondere le imperfezioni e levigare la pelle.

un filtro AR in grado di nascondere le imperfezioni e levigare la pelle. Filtri: consente di modificare il filtro colore della videocamera.

consente di modificare il filtro colore della videocamera. Timer: consente di impostare un conto alla rovescia per la registrazione automatica se si desidera filmare in vivavoce.

consente di impostare un conto alla rovescia per la registrazione automatica se si desidera filmare in vivavoce. Veloce

Musica ed effetti

Nella parte superiore centrale dello schermo della fotocamera, vedrai anche le note musicali con “Aggiungi un suono” accanto a loro. Tocca questo per scegliere la sovrapposizione musicale o l’effetto sonoro con cui vuoi lavorare.

Nella parte inferiore della videocamera, vedrai anche un’icona Effetti a destra e un pulsante di caricamento a sinistra, nel caso in cui desideri registrare i tuoi video al di fuori dell’app.

Quando tocchi il pulsante Effetti, vedrai una vasta gamma di filtri AR e altri effetti speciali che possono aumentare il tuo viso o l’ambiente circostante. Puoi anche scegliere un filtro in stile sovrapposizione video qui.

Nella barra nera sotto la videocamera, puoi impostare il limite di tempo per il tuo video o toccare Modello foto per creare una presentazione fotografica anziché un video.

8. Registra il video.

Quando sei pronto, tieni premuto il pulsante rosso di registrazione. Puoi registrare il tuo video tutto in una volta o in pezzi.

Se vuoi inserire diversi scatti in ogni video o registrarlo in pezzi, tieni semplicemente premuto il pulsante di registrazione per ogni segmento, quindi rilascialo, quindi tieni premuto di nuovo quando sei pronto per il tuo prossimo scatto.

Non vuoi tenere premuto il pulsante di registrazione per tutto il tempo? Prima di accedere alla modalità di registrazione, puoi anche utilizzare il timer per concederti abbastanza tempo per sostenere il telefono e posare davanti a esso prima che inizi la registrazione automatica.

9. Apporta le modifiche finali e aggiungi una didascalia al video.

Al termine della registrazione del video, sarai comunque in grado di aggiungere una sovrapposizione musicale, filtri e altri effetti speciali di base. Puoi anche aggiungere adesivi e sovrapposizioni di testo nella parte superiore del video.

Al termine, premere Avanti. Verrai indirizzato a una pagina simile alla pagina dei post di Instagram in cui puoi aggiungere una didascalia, hashtag pertinenti e handle di account di altri. Puoi anche impostare la privacy del video, attivare o disattivare i commenti, consentire duetti o reazioni e toccare “Salva in album” per scaricarlo sulle foto del tuo smartphone.

Se non sei ancora pronto per la pubblicazione, premi il pulsante Bozze in basso a sinistra per salvarlo per dopo.

10. Duetti con altri utenti.

Vedi un post musicale che ami? Vuoi unirti alla persona che ce l’ha fatta? TikTok ti consente di rispondere con un video di Duet. Per utilizzare questa precedente funzione Musical.ly, trova un video con cui vuoi duettare, premi il pulsante Condividi per vedere le opzioni di condivisione, quindi premi l’opzione “Duetto” nella riga in basso al centro.

Lo schermo della videocamera apparirà accanto al video. Da lì, puoi premere il disco e cantare insieme, ballare o fare tutto ciò che vuoi sulla musica.

Per mostrarti come appare un prodotto finito, ecco un ottimo esempio:

Se scrivi un post e non vuoi che nessuno duetti con te, puoi toccare il pulsante “Duet / React Off” sulla tua pagina Post prima di pubblicarlo.

11. Partecipa a una sfida.

Come altre piattaforme di social media, a volte vedrai video con hashtag per “sfide”. Una sfida è quando un video post, un’azienda o una persona incoraggia gli utenti a filmarsi facendo qualcosa di stranamente specifico, come aprire il coperchio di una ciotola per Chipotle senza mani. I partecipanti quindi si filmano mentre eseguono l’azione e hanno il nome della sfida nei loro post post.

Di solito non ci sono vincitori in una sfida TikTok, ma l’hashtag potrebbe aiutarti ad ottenere più follower o visualizzazioni mentre le persone ti trovano durante la ricerca dell’hashtag.

Alcuni consigli per TikTok

Sì, TikTok potrebbe sembrare una piattaforma piuttosto strana in questo momento, ma potrebbe essere un ottimo strumento per coinvolgere il pubblico più giovane. Ha solo un anno, ed è anche un ottimo posto per la sperimentazione video.

Per le riprese dei tuoi primi video, ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a creare post unici e coinvolgenti:

Divertiti con gli effetti speciali. Ci sono molti modi per rendere il tuo video entusiasmante e il pubblico su TikTok se lo aspetta. Quindi gioca e sperimenta con loro.

Ci sono molti modi per rendere il tuo video entusiasmante e il pubblico su se lo aspetta. Quindi gioca e sperimenta con loro. Usa la musica. La maggior parte dei video sulla piattaforma ha un tipo di brano o effetto sonoro in background.

La maggior parte dei video sulla piattaforma ha un tipo di brano o effetto sonoro in background. Filmare alcuni video con più scatti. Questo lo farà sentire più interessante e attivo.

Questo lo farà sentire più interessante e attivo. Non avere paura di essere divertente . Le persone vengono su questa piattaforma per divertirsi.

. Le persone vengono su questa piattaforma per divertirsi. Usa hashtag alla moda e prova un video di sfida . Quindi, includi hashtag pertinenti nella didascalia post in modo che il video venga visualizzato quando le persone lo cercano.

. Quindi, includi hashtag pertinenti nella didascalia post in modo che il video venga visualizzato quando le persone lo cercano. Guarda cosa stanno facendo gli altri marchi. Mentre la tua azienda potrebbe non aver bisogno di saltare su TikTok per il momento, i video pubblicati da altri marchi potrebbero ispirare alcune idee per la tua strategia.

Vuoi saperne di più sul retroscena di TikTok e cosa potrebbe significare per i marchi? Dai un’occhiata a questo post . Se sei interessato a scoprire altre piattaforme emergenti, abbiamo anche questa grande guida per te.