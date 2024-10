Come aggiungere audio su TikTok senza la funzione “My Sound”

Semplice guida su come caricare audio o musica su Tik Tok anche dopo l'eliminazione della funzione My Sound con alcuni semplici trucchetti.

TikTok è più di un semplice mezzo per condividere i tuoi fantastici video di sincronizzazione labiale detti anche lip sync. Precedentemente si chiamava Musical.ly ma con gli ultimi aggiornamenti si è passati alla definitiva TikTok. Questa piattaforma di social media consente di sperimentare una varietà di cose: sfide folli, scherzi, dialoghi arguti per far vedere le tua abilità nella danza, canto o recitazione.

Eliminazione della funzione “My Sound” su Tik Tok come fare?

Oltre l’arsenale di canzoni e musica di TikTok precedentemente era possibile anche caricare propria musica, audio o suoni dal proprio cellulare. Tutto quello che si doveva fare era creare un nuovo video recarsi su “Suoni” e selezionare la voce “My Sound” e selezionare un brano o un audio sul proprio cellulare. Tutto ciò era semplicissimo e non sappiamo perchè TikTok abbia deciso di eliminare la funzione My Sound ma grazie a questa guida ti spiegherò come caricare i propri audio sul social network e magari creare dei bellissimi doppiaggi in lip sync.

Trucco su come aggiungere audio personali ai video di Tik Tok seza la funzione My Sound