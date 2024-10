TikTok notifica quando si scattano Schermate o Screenshot?

Per la maggior parte degli utenti che usano TikTok questo potrebbe non essere un problema perchè la funzione dell’app è quella di utilizzare profili pubblici per poter essere seguiti da più persone possibili. Questa natura pubblica di TikTok solleva anche un grave problema: i tuoi video sono facilmente accessibili a chiunque da scaricare. Ricorda, non devi preoccuparti solo di amici o follower .

Beh potete stare tranquilli, la risposta è no . TikTok non lo notifica a nessuno . L’app non notificherà quando qualcuno acquisisce uno screenshot del tuo profilo o scarica i video di lip sync sul proprio telefono.

Per la maggior parte di noi, fare uno screenshot è abbastanza normale e sicuro. Una pratica abbastanza diffusa sulla maggior parte delle app come WhatsApp o Instagram . Queste app non notificano quando qualcuno prende uno screenshot o salva una schermata del telefono cellulare. Snapchat ad esempio avvisa gli utenti quando qualcuno scatta di nascosto uno screenshot della sua storia e quindi adesso c’è la stessa preoccupazione di essere scoperti anche su TikTok (in precedenza Musical.ly ).Dopotutto, stai condividendo scorci della tua vita e molte persone non vogliono che qualcuno li possa catturare.

COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA PRIVACY IN TIKTOK

I video che crei in TikTok non sono fatti solo per essere visti dai tuoi follower. Chiunque abbia accesso all’app può cercare e scaricare i tuoi video. Questa è una situazione spiacevole per chi crea questi video solo per gioco e non sta cercando di diventare un influencer o una star del web.

La buona notizia è che TikTok fornisce alcune impostazioni sulla privacy. Vai su Profilo e tocca l’icona a forma di ingranaggio.

Ora tocca Privacy e sicurezza> Consenti download e seleziona il pulsante Off. Successivamente, i tuoi follower non saranno in grado di vedere il pulsante Download quando toccheranno Condividi.

Questa sezione ha un’altra importante impostazione sulla privacy. Puoi anche limitare chi reagisce e commenta i tuoi video. Tocca la prima e la seconda opzione e seleziona Amici anziché Tutti.

La cattiva notizia è che impostare Video Download su Off non è del tutto infallibile. Alcune app possono ignorare queste opzioni di privacy. Ciò significa che chiunque abbia usi un app downloader di video e all’URL specifico può comunque mettere le mani e scaricare il tuo video.

Quindi, limitare chi può vedere i tuoi video TikTok è il passo più semplice per proteggere il tuo account. Ciò nasconderà i tuoi nuovi caricamenti alla vista del pubblico e solo i tuoi follower saranno in grado di vederli. I nuovi utenti dovranno richiedere di seguirti per vedere i tuoi nuovi caricamenti.

Per apportare queste modifiche, vai su Privacy e sicurezza> Account privato e attiva l’interruttore.

Per testare queste modifiche, puoi installare l’app TikTok Lite e vedere come il tuo profilo e i video vengono visualizzati ad altre persone.

NOTA: le impostazioni sulla privacy non influiscono sui video che sono stati scaricati in passato.

SUGGERIMENTO

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE: con oltre 500 milioni di utenti attivi mensili , TikTok sta rapidamente diventando un centro di intrattenimento. Migliaia di persone scaricano l’app ogni giorno. Quindi è indispensabile che il tuo profilo TikTok e i tuoi video siano al sicuro se è questo che vuoi.