La ‘bara ballerina’ diventa virale: ecco l’origine del video del momento

E’ letteralmente scoppiato sui social un nuovo tormentone: quello della ‘bara ballerina’.

Di cosa si tratta?

Nel video ormai diventato fenomeno del web compaiono sei ragazzi ghanesi con una bara sulle spalle, che ballano a ritmo di musica house. Il filmato è stato declinato in migliaia di varianti: GIF, meme e Tik Tok hanno “sfruttato” la popolarità del clip scatenando a volte anche qualche polemica in merito al collegamento divertente che si attribuisce alla morte.

La vera storia dice che…

La “bara ballerina” (cosi rinominato) è appunto supportata da sei ragazzi ghanesi intenti a ballare, e il video risale a tre anni fa, quando la BBC ci dedicò appunto un servizio intitolato Ghana’s dancing pallbearers (I necrofori ballerini del Ghana). Dalle immagini si evinceva come nel paese africano, molte persone fossero disposte a pagare per usufruire di questo particolare servizio funebre per i propri defunti.

Quale la musica che accompagna le danze?

La musica in sottofondo al video diventato virale sui social, nominato “bara ballerina” è Astronomia, del duo olandese Vicetone e Tony Igy, brano che risale addirittura al 2014. I giovani necrofori però non ballano ovviamente a ritmo di musica house, ma si muovono seguendo i canti tradizionali eseguiti da una banda popolare.