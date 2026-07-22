Reggio piange la scomparsa di Tiberio Falcomatà: fratello del sindaco della ‘primavera reggina’

La città si risveglia con una triste notizia che tocca da vicino la memoria e la storia recente della comunità reggina. Si è spento questa mattina Tiberio Falcomatà, figura stimata, beneamata e da tutti ricordata come un vero e proprio “signore d’altri tempi”. Un uomo affabile, garbato, sempre col sorriso e costantemente disponibile verso il prossimo.

Il legame indissolubile con la storia cittadina

Tiberio era il fratello di Italo Falcomatà, lo storico e mai dimenticato sindaco protagonista della cosiddetta “Primavera reggina”, ed era lo zio di Giuseppe Falcomatà, ex primo cittadino di Reggio Calabria e attuale consigliere regionale.

Un cognome e un legame familiare profondamente intrecciati con la storia politica, sociale ed amministrativa della città del Stretto.

L’affetto e il ricordo sui social

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, scatenando un’ondata di commozione e di messaggi di cordoglio comparsi sui social network per rendergli omaggio:

“Ci sono sguardi e sorrisi che non appartengono al passato, ma all’eternità. Non muore mai chi rimane vivo nei nostri pensieri e nel nostro affetto. L’eleganza esteriore di Tiberio Falcomatà era solo il riflesso della sua autentica bellezza interiore” ha scritto in un post l’ex assessora Briante.

I ricordi tracciano all’unisono il profilo di “una persona sempre presente, discreta e profondamente legata alla sua famiglia”, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

La redazione si stringe attorno alla famiglia Falcomatà, agli amici e a tutti i cari in questo momento di profondo dolore, porgendo le più sentite e sincere condoglianze.