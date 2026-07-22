Reggina: Marco Marchionni ‘si regala’ la firma sul contratto. E’ il suo giorno
Il tecnico festeggia oggi anche il quarantaseiesimo compleanno
22 Luglio 2026 - 13:59 | di Michele Favano
Marco Marchionni festeggia il compleanno con un regalo speciale: la firma sul contratto che lo legherà alla Reggina per la prossima stagione. Il patron Claudio Lotito e il direttore sportivo Giancarlo Romairone gli affideranno una missione precisa: vincere il campionato e riportare gli amaranto tra i professionisti.
Marchionni conosce la strada per vincere
Marchionni sa bene come si conquista un campionato. Lo ha già fatto alla guida del Novara, mentre con il Ravenna, dopo il secondo posto e la vittoria dei play off, grazie al successo in Coppa Italia, ha potuto usufruire del ripescaggio in serie C. Da oggi è a tutti gli effetti, il nuovo allenatore della Reggina. Una scelta che era stata anticipata dallo stesso Lotito durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto amaranto. Il patron aveva però precisato che ogni passaggio sarebbe stato ufficializzato soltanto dopo la firma dei contratti. E’ arrivata oggi.
Romairone direttore sportivo e Marchionni allenatore. La nuova Reggina riparte da loro. Nei prossimi giorni sono attese anche le prime comunicazioni ufficiali relative ai calciatori che comporranno la rosa.
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