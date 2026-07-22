Calcio a 5: la Michele Priolo Gallinese Woman riporta a casa Sabatino

L’Asd Michele Priolo Gallinese Woman è lieta di annunciare l’acquisto dell’universale classe ’93, Antonella Sabatino. Nata a Locri dove cresce calcisticamente nello Sporting, in carriera ha disputato tante stagioni tra Serie A e Serie B (ex A2) indossando le maglie di Lazio, Kick off, Padova e Grottaglie e Femminile Molfetta. Due stagioni fa la vittoria del campionato e la promozione in A con l’Irpinia, mentre nella passata stagione fino a gennaio ha giocato con la Soccer Altamura sempre nella massima serie.

Un “colpo da novanta” per la dirigenza reggina, che incassa un pesantissimo “sì”, ma non è finita qui…

SABATINO – “Dopo tanti anni trascorsi lontano dalla Calabria, tra diverse esperienze in giro per l’Italia, tornare a casa ha sicuramente un sapore speciale. Non era qualcosa che avevo programmato, ma per motivi personali e lavorativi si è presentata questa opportunità e ho deciso di abbracciare questo progetto. Tornare nella mia terra è un’emozione ‘particolare’, ritrovare la mia gente e poter giocare davanti alla mia famiglia è qualcosa che mi rende davvero felice! Sono una persona molto competitiva e ambiziosa e per me ogni sfida ha lo stesso valore, indipendentemente dalla categoria. Crescere e aiutare la squadra sono sempre le basi del mio modo di vivere questo sport. Spero che questa nuova avventura possa regalarci tante soddisfazioni“.