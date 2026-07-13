Reggio, l’appello di una lettrice al sindaco Cannizzaro: ‘I rifiuti ci entrano in casa’
"Segnalo questo grande scempio, insieme ad un grande disagio, chiedendo un intervento risolutivo" la lettera di una cittadina
13 Luglio 2026 - 15:23 | di Redazione
Una lettrice di CityNow segnala una situazione di grave disagio in a Reggio Calabria, dove da giorni i rifiuti si accumulano davanti al cancello del suo condominio.
La cittadina rivolge quindi un appello al sindaco Cannizzaro, chiedendo un intervento risolutivo.
“Caro sindaco, questa la situazione in via Lupardini, a Reggio Calabria, davanti al cancello del mio condominio. Vengono a scaricare con i furgoncini e la raccolta non avviene da giorni“.
“Considerando l’impegno che stai profondendo per ripulire la città, ti segnalo questo grande scempio, insieme ad un grande disagio, chiedendoti un intervento risolutivo. Non c’e’ spazio neanche per il passaggio delle macchine. I rifiuti – conclude – ci entrano in casa”.
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