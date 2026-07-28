Divelta la targa del Giudice Scopelliti, la figlia Rosanna: ‘Il suo esempio dà ancora fastidio’

Il danneggiamento della targa dedicata al giudice Antonino Scopelliti, divelta e frantumata nella piazzetta di Polistena che porta il suo nome, ha suscitato indignazione e numerosi messaggi di solidarietà.

Dopo la condanna del sindaco della città Michele Tripodi, arriva anche l’intervento di Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato ucciso dalla mafia e presidente della Fondazione che porta avanti la memoria, l’esempio e i valori del padre.

Un gesto che, secondo Rosanna Scopelliti, non colpisce soltanto la famiglia del giudice, ma l’intera comunità e tutti coloro che continuano a impegnarsi contro le mafie e la cultura mafiosa.

Rosanna Scopelliti: “Feriti tutti i cittadini del Paese”

“Apprendo con dispiacere e profonda indignazione del danneggiamento, a Polistena, della targa che ricorda la figura di papà.

Evidentemente a distanza di 35 anni, l’esempio di Antonino Scopelliti dà ancora fastidio. Atti come questo feriscono non solo la famiglia, ma tutti i cittadini non solo di Polistena ma del Paese intero. Al contempo però, questo ennesimo atto vandalico subito, ci spinge a lavorare con ancora più impegno e determinazione per raccontare, soprattutto ai più giovani, la vita e i valori di Antonino Scopelliti.

Con la Fondazione continueremo le nostre attività per la memoria e il riscatto di questo territorio.

Ringrazio quanti in queste ore ci stanno scrivendo manifestando il proprio sostegno. Insieme alle Istituzioni e alle associazioni siamo e saremo sempre presenti sul territorio per continuare ad impegnarci contro mafie e comportamenti mafiosi.

Confido che, come promesso, l’amministrazione comunale di Polistena possa al più presto ripristinare la targa e saremo felici di poter celebrare la nuova deposizione della stessa con un bel momento di memoria e impegno condiviso con i cittadini”, le parole di Rosanna Scopelliti ai microfoni di CityNow.

La Fondazione intende dunque rispondere al gesto con nuove iniziative di memoria e partecipazione, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni. Rosanna Scopelliti ha inoltre auspicato un rapido ripristino della targa, accompagnato da un momento pubblico condiviso con cittadini, istituzioni e associazioni.