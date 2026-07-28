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Comune di Reggio, convocata seduta del Consiglio comunale

Quattro i punti all’ordine del giorno, tra cui bilancio, tariffe TARI 2026 e modifica del regolamento sulle circoscrizioni

28 Luglio 2026 - 16:24 | di Redazione

consiglio comunale giunta cannizzaro

Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e dell’art. 47 dello Statuto, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 30/07/2026 alle ore 09.30 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

  1. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.
  2. Modifica del “Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo delle circoscrizioni” approvato con delibera del consiglio comunale n. 3 del 19 marzo 2026.
  3. Riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. (Ader) ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 110/2024.
  4. Presa d’atto Piano Economico e Finanziario servizio rifiuti 2026/2029 e approvazione tariffe TARI 2026.
  5. Revoca del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Consiliari in modalità telematica, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°73 del 12 Novembre 2022.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 31.07.2026 alle ore 9.30.

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