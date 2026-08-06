358 mln dal CIPESS per i porti, Fit Cisl Calabria: ‘C’è anche Gioia Tauro, ora serve agire’

"Troppe volte, in questa regione, ai fondi stanziati non sono seguiti cantieri e occupazione. Continueremo a monitorare l'iter dei finanziamenti" la nota del sindacato

Il Cipess ha dato parere positivo allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Mef, relativo al Fondo per le infrastrutture portuali, sbloccando 358 milioni di euro per 14 opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Tra questi, come annunciato dal sottosegretario con delega al Cipess Alessandro Morelli, figurano Piombino, Gioia Tauro, Napoli, Ortona e Ancona.

La Fit Cisl Calabria accoglie con favore la notizia, che si aggiunge al recente stanziamento di 52 milioni di euro sempre deliberato dal Cipess per il potenziamento del collegamento tra il porto di Gioia Tauro e l’autostrada A2, nell’ambito dell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma tra Mit e Anas.

Fit Cisl Calabria: “Ogni investimento è un’occasione”

“Per il porto di Gioia Tauro e per l’intera economia calabrese – dichiarano il Segretario Generale della Fit Cisl Calabria, Sergio Colosimo, e il Segretario Regionale con delega alla portualità, Antonio Sigilli – ogni investimento infrastrutturale rappresenta un’occasione da non sprecare. Il nostro scalo è il principale hub di transhipment italiano ed è tra i più importanti del Mediterraneo: le sue potenzialità sono enormi, ma vanno accompagnate da opere concrete, da tempi certi e soprattutto da ricadute reali in termini di occupazione stabile e dignitosa per i lavoratori portuali calabresi”.

Il sindacato sottolinea come la Calabria non possa più permettersi il ritardo cronico nella realizzazione delle opere pubbliche.

“Troppe volte, in questa regione, ai fondi stanziati non sono seguiti cantieri e occupazione. Chiediamo che questo finanziamento si traduca rapidamente in progetti esecutivi, in gare pubbliche e in lavoro vero per il territorio, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella fase di programmazione e attuazione degli interventi”.

Leggi anche

Il monitoraggio sull’iter dei finanziamenti

“La Fit Cisl Calabria – concludono il Segretario Generale Sergio Colosimo e il Segretario Regionale con delega alla portualità Antonio Sigilli – continuerà a monitorare da vicino l’iter di questi finanziamenti, perché Gioia Tauro e gli altri scali calabresi non restino ai margini di un piano nazionale che, sulla carta, li vede protagonisti”.