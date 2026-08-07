Regione Calabria, approvato il Calendario venatorio 2026-2027

Il calendario fissa orari, limiti e modalità con divieto di attività venatoria nelle aree protette e nelle Zone di Protezione Speciale

È stato approvato il Calendario venatorio 2026-2027, che disciplina modalità, periodi e specie cacciabili sull’intero territorio regionale nel rispetto della normativa nazionale e delle prescrizioni a tutela della fauna selvatica e della biodiversità.

Il provvedimento prevede una fase di preapertura nel mese di settembre per alcune specie (Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia e Quaglia), l’avvio della stagione ordinaria dal 20 settembre e la chiusura generale fissata al 31 gennaio 2027.

Le misure di salvaguardia previste

Sono inoltre confermate specifiche misure di salvaguardia per le specie sottoposte a piani nazionali di gestione, per le aree della Rete Natura 2000 e per i siti di particolare valore ambientale.

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Il calendario, inoltre, fissa orari, limiti e modalità con divieto di attività venatoria nelle aree protette, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000.

Il calendario è pubblicato al link https://www.regione.calabria.it/approvazione-calendario-venatorio-annualita-2026-2027/