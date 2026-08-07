Reggina: Lillo Foti su Lotito, l’importanza della società, la costruzione della squadra

Lillo Foti qualche giorno fa è stato ospite di “Momenti Amaranto” su Videotouring. Il suo pensiero sulla Reggina di Lotito, la costruzione della squadra, l’obiettivo: “Io sinceramente non mi pongo il problema dell’attaccante. Sono convinto, conoscendo i soggetti che compongono la società e chi si occupa di mercato, che si farà il meglio possibile per costruire una rosa importante. Nel momento in cui Lotito decide di prendere la Reggina, lo fa con il solo obiettivo di vincere, poi c’è sempre quella minima percentuale di imprevedibilità, ma le premesse ci sono tutte. Competenza, concretezza e tutto il resto, daranno la possibilità nuovamente alla gente di gioire e di parlare in maniera positiva della Reggina.

Leggi anche

Insieme alla costruzione di un organico forte, alla base di tutto c’è la società. Almeno io ho sempre pensato e sostenuto che senza una società che abbia dentro dei valori e delle qualità, anche con un assortimento ricco di calciatori, è sempre difficile raggiungere gli obiettivi. Io credo che la Reggina potrà navigare in maniera tranquilla in un campionato nulla è scontato, ma credo che alla fine raggiungerà l’obiettivo. Siamo di fronte a persone che conoscono il calcio, conoscono determinate realtà”.