Reggina, l’amarezza di Foti per l’opportunità sprecata con Nakamura: ‘Ancora sto aspettando…’

Con l’ex presidente della Reggina Lillo Foti, all’interno della trasmissione “Momenti Amaranto“, c’è stato spazio anche per un tuffo nel passato e un aneddoto riguardante Nakamura che l’allora massimo dirigente degli amaranto ha voluto raccontare con un pizzoco di amarezza: “Nakamura è stato qualcosa che noi reggini e calabresi non siamo stati capaci di sfruttare. Se immaginate che negli anni 2000 la Reggina ha avuto come sponsor Credit Suisse, era la banca più importante d’Europa ed aveva scelto di mettere il proprio marchio sulla maglia della Reggina… quella è stata una cosa straordinaria, come straordinario è stato tutto quello che è arrivato in seguito alla presenza del calciatore giapponese a Reggio..

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Un giorno vengo chiamato dall’ambasciatore italiano in Giappone, nativo di Melito Porto Salvo: ‘Presidente, ci farebbe piacere che la squadra venisse in ambasciata, prepariamo una festa’ mi dice. Vi ricordo che allo stadio di Yokohama abbiamo fatto 68.000 paganti. Non solamente la città, ma chi aveva il dovere a livello istituzionale, non ha preso consapevolezza di quello che poteva essere il beneficio da trarre da quell’operazione. Quella sera all’ambasciata c’erano un centinaio di imprenditori giapponesi pronti. L’indomani venne da me il responsabile di quel gruppo e mi disse: ‘Presidente, ieri sera è stato straordinario, ci sono tanti imprenditori interessati al porto di Gioia Tauro’. Torno a Reggio, ne parlo con il Presidente della Regione a Catanzaro, gli illustro tutto e aggiungo: ‘Sono tutti ospiti miei, mettiamoci nelle condizioni di poter dialogare con loro e vedere che esigenze hanno’. Ancora sto aspettando che mi chiami…”.

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La storia di Nick Scali?

“Nick Scali era un’altra grande operazione. Sono stato 20 giorni a Sydney, tutte le mattine andavo in ufficio, conti, controconti. Lascio Sydney con Nick che mi comunica: ‘Presidente, veniamo, siamo in 5 o 6, siamo disposti a mettere questa cifra’. E’ venuto a Reggio, abbiamo avuto altri incontri, poi l’operazione è saltata. Perchè? E’ saltata…”.