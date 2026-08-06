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Reggina, Lillo Foti: ‘Il dottore Favasuli una vera istituzione. Però ha un grande difetto…’

Una delle figure più riconoscibili e longeve dell’ambiente amaranto

06 Agosto 2026 - 10:40 | di Michele Favano

Reggina Cantalupa Dottore Favasuli

Lillo Foti torna a parlare di Reggina e lo fa dagli studi di VideoTouring. L’ex presidente amaranto è stato ospite della trasmissione “Momenti Amaranto“, durante la quale ha affrontato diversi argomenti legati al passato e al presente del club. Uno dei passaggi più curiosi è arrivato durante la lettura della composizione dello staff medico della Reggina per la prossima stagione. Foti si è soffermato sulla figura di Pasquale Favasuli, storico componente dell’area sanitaria amaranto.

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Pasquale Favasuli è ormai un’istituzione per la Reggina. Passano le società, i direttori, gli allenatori e i giocatori, ma lui c’è sempre“, ha dichiarato l’ex presidente. Foti ha poi sottolineato il ruolo centrale svolto negli anni dal medico: “Lui è il punto di partenza e attorno a lui si costruisce tutto il resto” (sorride).

Non è mancata una battuta affettuosa sul carattere di Favasuli: “Ha però un solo grande ‘difetto’: è eccessivamente generoso e disponibile con tutti“. Parole che testimoniano il forte legame tra Favasuli e la Reggina. Un rapporto che ha attraversato stagioni, proprietà e categorie differenti, rendendolo una delle figure più riconoscibili e longeve dell’ambiente amaranto.

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