Reggina: dall’amichevole le prime indicazioni. Arriva l’attaccante, ne arriveranno altri due

Giornata intensa e produttiva quella di ieri per la Reggina nel ritiro di Cantalupa. Prima l’ufficializzazione dell’attaccante Reis (lo scorso anno promosso con il Savoia), profilo che amplia le soluzioni offensive ma che non rappresenta ancora il centravanti più atteso. Poi il test contro la Polisportiva Bruinese, sulla carta poco indicativa per il valore dell’avversario, ma utile a mister Marchionni per osservare i calciatori a disposizione e valutare anche due giovani calciatori in prova. Il portiere Blazevic e il difensore Anton.

A mettersi particolarmente in evidenza è stato Giuliano Alma, autore di cinque reti. Un messaggio chiaro da parte dell’attaccante, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo amaranto e anche una sorta di risposta al chiacchiericcio rispetto alle sue condizioni fisiche.

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Le alternative, quindi, non mancano. L’organico della Reggina appare già forte e numeroso, con diverse soluzioni in tutti i reparti. Il mercato, però, non è ancora concluso. La società punta infatti a inserire almeno altri due attaccanti per completare il reparto e consegnare al tecnico una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato.

Il primo nome resta quello di Gianmario Comi. Per il centravanti si tratterebbe di un ritorno a Reggio Calabria, città nella quale ha fatto il proprio esordio tra i professionisti proprio con la maglia amaranto.

Comi garantirebbe esperienza, fisicità e conoscenza della categoria. La trattativa sembra indirizzata verso una conclusione positiva, anche se si attende ancora l’accelerazione definitiva.

Non dovrebbe però essere l’unico innesto. Da quanto filtra, la Reggina starebbe lavorando a un secondo colpo importante per l’attacco. L’obiettivo è aumentare ulteriormente il peso offensivo della squadra e mettere Marchionni nelle condizioni di scegliere tra caratteristiche differenti.

Il primo test ha fornito indicazioni positive. Ora l’attenzione si sposta nuovamente sul mercato, in attesa dei rinforzi destinati a completare il reparto più atteso dai tifosi.