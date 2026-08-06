Voli internazionali in aumento, Fit Cisl Calabria: ‘La crescita si misuri anche sul lavoro’

“I dati diffusi da Sacal sul traffico aereo di luglio 2026 fotografano una Calabria che cresce : 557.440 passeggeri movimentati nel sistema aeroportuale regionale, +16,3% rispetto allo scorso anno, con Lamezia Terme che sfiora i 426mila viaggiatori e un traffico internazionale che segna un balzo del 33,8%. Numeri importanti, che confermano il ruolo strategico dei tre scali calabresi – Lamezia, Reggio Calabria e Crotone – per l’accessibilità e lo sviluppo turistico della nostra regione”.

È quanto afferma Sergio Colosimo, segretario generale Fit-Cisl Calabria.

“Come Fit Cisl Calabria – prosegue Colosimo – non possiamo che guardare con favore a questi risultati, ma vogliamo con altrettanta forza ricordare che dietro ogni numero, ogni volo, ogni passeggero in transito, ci sono le lavoratrici e i lavoratori del settore. Sono loro che ogni giorno reggono l’impatto di una crescita dei volumi che, come certificano gli stessi dati, non si è accompagnata a un pari aumento dei movimenti aerei — segno di un carico di lavoro sempre più intenso a parità di risorse”.